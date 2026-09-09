قازاقستاندىق داستان مۇحامەدراحىم دونالد ترامپتىڭ ۇلىنا شاپان تارتۋ ەتتى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىق تانىمال تريەۆەل-بلوگەر داستان مۇحامەدراحىم موڭعوليادا ا ق ش-تىڭ پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ۇلكەن ۇلىمەن كەزدەسىپ، وعان قازاقتىڭ ۇلتتىق شاپانىن سىيعا تارتتى.
بۇل تۋرالى بلوگەر ءوزىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
بلوگەردىڭ ايتۋىنشا، ولار تابيعات اياسىندا ءۇش كۇن بىرگە دەمالىپ، ءبىر داستارحاندا دامدەس بولىپ جاقىن تانىسقان. كەزدەسۋ بارىسىندا دونالد ترامپ-كىشى قازاقستاندىق بلوگەردىڭ كونتەنتىن جوعارى باعالاپ، ونىڭ الەۋمەتتىك پاراقشاسىنا جازىلعان. وسى ورايدا داستان شەتەلدىك قوناققا قازاقتىڭ ۇلتتىق كيىمىن كيگىزىپ، شاپان سىيلاعانىن كورسەتتى.
الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالانعان كادرلاردان ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ۇلىنىڭ ءوزى قازاقستاندىق بلوگەردى ۆيدەوعا ءتۇسىرىپ تۇرعانىن كورۋگە بولادى. بۇل جاعدايعا تاڭدانىسىن جاسىرماعان داستان: «گولليۆۋدتا بولماعان نارسە، شىن ومىردە بولىپ جاتىر. مەنىڭ وزەننەن ءوتىپ جاتقان ۆيدەومدى ترامپتىڭ بالاسى ءوزى ءتۇسىرىپ تۇر دەسەم، نايزاعاي ما؟»، - دەپ ءازىل ارالاس جازبا قالدىردى.
سونداي-اق بلوگەر بۇل كەزدەسۋ ارقىلى الداعى ۋاقىتتا الەمنىڭ تانىمال تۇلعالارىن قازاقستانعا شاقىرىپ، ەلدىڭ تۋريستىك الەۋەتىن پاش ەتسەم دەگەن نيەتى بار ەكەنىن جەتكىزدى.