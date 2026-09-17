قازاقستاندىق دارىگەرلەر قىرعىزستاندا ءالى دۇنيەگە كەلمەگەن ەكى بالاعا كۇردەلى ەمشارا جاسادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق دارىگەرلەر قىرعىزستاندا ەكى كۇردەلى جاتىرىشىلىك ەمشارا جۇرگىزىپ، قىرعىزستاندىق اكۋشەر- گينەكولوگتارمەن تاجىريبە الماستى، دەپ حابارلايدى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى.
مەديسينالىق ەمشارالار قازاقستان مەديتسيناسى كۇندەرى اياسىندا بىشكەك قالاسىنداعى انا مەن بالا دەنساۋلىعىن ساقتاۋ ۇلتتىق ورتالىعىنىڭ بازاسىندا جاسالدى.
استاناداعى UMC انا مەن بالا ورتالىعىنىڭ «ۇرىق مەديسيناسى» باعدارلاماسىنىڭ جەتەكشىسى، اكۋشەر-گينەكولوگ گۇلميرا ماعزۇموۆانىڭ جەتەكشىلىگىمەن قازاقستاندىق ماماندار ءالى دۇنيەگە كەلمەگەن ەكى بالاعا جاتىرىشىلىك قان قۇيۋ ەمشاراسىن جۇرگىزدى.
جاتىرىشىلىك قان قۇيۋ - ۇرىقتىڭ اۋىر انەمياسى كەزىندە قولدانىلاتىن جوعارى تەحنولوگيالىق مەديسينالىق ەمشارا. مۇنداي جاعداي انا مەن ۇرىق اراسىنداعى رەزۋس- قايشىلىق كەزىندە تۋىنداۋى مۇمكىن. بۇل كەزدە انا اعزاسىندا تۇزىلگەن انتيدەنەلەر بالانىڭ ەريتروتسيتتەرىنە اسەر ەتەدى. زاماناۋي مەديسينالىق تەحنولوگيالار قاجەتتى كومەكتى جۇكتىلىك كەزىندە-اق كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- ءبىز ءۇشىن قازاقستاندا زاماناۋي تەحنولوگيالاردى قولدانۋ عانا ەمەس، جيناقتالعان كلينيكالىق تاجىريبەمىزبەن ارىپتەستەرىمىزبەن ءبولىسۋ دە ماڭىزدى. مۇنداي بىرلەسكەن شەبەرلىك ساباقتارى ەلدەرىمىز اراسىنداعى كاسىبي بايلانىستى نىعايتىپ، انا مەن بالانىڭ دەنساۋلىعى ءۇشىن مامانداردىڭ پراكتيكالىق ءبىلىم الماسۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى گۇلميرا ماعزۇموۆا.
قازاقستان مەديسيناسى كۇندەرى اياسىندا وتاندىق دارىگەرلەر قىرعىزستاندا كونسۋلتاتسيالار وتكىزىپ، پاتسيەنتتەردى قابىلداپ جاتىر. سونىمەن قاتار قىرعىزستاندىق ارىپتەستەرىمەن تاجىريبە الماسىپ، قازاقستان مەديسيناسىندا قولدانىلاتىن زاماناۋي تاسىلدەردى تانىستىرۋدا.
ايتا كەتەيىك، س ق و- داعى اۋداندىق اۋرۋحانادا كۇردەلى كارديولوگيالىق وتالار جاسالادى.