قازاقستاندىق اگروسالا ماماندارى قىتايدا زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ۇيرەنەدى
استانا. KAZINFORM – ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ق ح ر- دا زاماناۋي اگروتەحنولوگيالار مەن اگروونەركاسىپتىك كەشەندى باسقارۋ بويىنشا وقۋدان وتەدى.
قىركۇيەك ايىندا قىتايدا ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى مەن ونىڭ اۋماقتىق بولىمشەلەرىنىڭ ماماندارىنا ارنالعان ءبىرقاتار وقىتۋ سەمينارى وتەدى. وقىتۋ ق ر ا ش م مەن ق ح ر كوممەرتسيا مينيسترلىگى اراسىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق اياسىندا ۇيىمداستىرىلىپ وتىر.
باعدارلاما التى بەيىندى وقۋ كۋرسىن قامتيدى. قازاقستاندىق ماماندار اۋىل شارۋاشىلىعىن سيفرلاندىرۋ، مەملەكەتتىك كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردى جاڭعىرتۋ، اگرارلىق ساياساتتى ازىرلەۋ جانە ىسكە اسىرۋ، اۋىلدىق اۋماقتاردى دامىتۋ، سونداي-اق اگروونەركاسىپتىك كەشەنگە يننوۆاتسيالاردى ەنگىزۋ باعىتتارىنداعى قىتاي تاجىريبەسىن زەردەلەيدى.
وقۋ باعدارلاماسىنىڭ جەكەلەگەن باعىتتارى شولەيتتەنۋگە قارسى كۇرەس جانە ەكولوگيالىق ەگىنشىلىك، قۇس شارۋاشىلىعىن جاڭعىرتۋ، ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ جانە تاماق ونىمدەرىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، مال شارۋاشىلىعى ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ، سونداي-اق سورتتاردى سىناقتان وتكىزۋ ماسەلەلەرىنە ارنالعان.
قازاقستاندىق دەلەگاتسيا قۇرامىندا ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى سالالىق دەپارتامەنتتەردىڭ جاس ساراپشىلارى، سونداي-اق الماتى قالاسى مەن اقتوبە، قىزىلوردا جانە تۇركىستان وبلىستارىنداعى ا و ك- دەگى مەملەكەتتىك ينسپەكتسيالار كوميتەتىنىڭ اۋماقتىق ينسپەكتسيالارىنىڭ ماماندارى بار.
- ءبىز ءۇشىن حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ ناقتى تاجىريبەسى بولۋى ماڭىزدى. ق ح ر اۋىل شارۋاشىلىعىن سيفرلاندىرۋ، زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ، ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ جانە قايتا وڭدەۋ سالالارىن دامىتۋ باعىتتارىندا ايتارلىقتاي تاجىريبە جيناقتادى. ماماندارىمىزدىڭ مىندەتى - وسى شەشىمدەردى زەردەلەپ، سالامىز بەن وڭىرلەرىمىزدىڭ ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، ولاردىڭ قايسىسىن قازاقستاندا ءتيىمدى قولدانۋعا بولاتىنىن انىقتاۋ، - دەدى ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى اپپاراتىنىڭ باسشىسى سەرگەي لي.
باعدارلاما اياسىندا ەكى ەل ماماندارى اراسىندا تاجىريبە الماسۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلەدى. قاتىسۋشىلار اگرارلىق ءوندىرىستى ۇيىمداستىرۋدىڭ زاماناۋي تاسىلدەرىمەن، مەملەكەتتىك رەتتەۋ جانە باقىلاۋ تەتىكتەرىمەن تانىسىپ، سونداي-اق قىتايلىق ارىپتەستەرىمەن ا و ك- ءتى دامىتۋدىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن تالقىلاي الادى.
وقىتۋعا بايلانىستى بارلىق شىعىن ق ح ر كوممەرتسيا مينيسترلىگى تاراپىنان وتەلەدى.
وسىدان بۇرىن 2027-جىلعا دەيىن 2399 ۆەتەريناريالىق نىسان سالىنىپ، جاڭارتىلاتىنى ايتىلدى.