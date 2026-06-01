قازاقستاننىڭ يرانعا اگروونەركاسىپ ونىمدەرى ەكسپورتى 97 پايىزعا ءوستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن يران اراسىنداعى اگروونەركاسىپتىك كەشەن سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق قارقىندى دامىپ كەلەدى.
وتكەن جىلى قازاقستاننىڭ يرانعا اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتى 97 پايىزعا ارتىپ، 238,5 ميلليون ا ق ش دوللارىنا جەتتى.
بۇل ماسەلە اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ پەن يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ ونەركاسىپ، كەن ءوندىرۋ جانە ساۋدا ءمينيسترى سەيەد موحامماد اتاباك اراسىنداعى كەزدەسۋدە تالقىلاندى.
تاراپتار اگروونەركاسىپتىك كەشەندەگى ارىپتەستىكتى كەڭەيتۋ، ءوزارا ساۋدا كولەمىن ۇلعايتۋ جانە ينۆەستيتسيالىق بايلانىستاردى نىعايتۋ ماسەلەلەرىنە نازار اۋداردى.
- قازاقستان يرانمەن اگرارلىق سالاداعى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋگە ەرەكشە ءمان بەرەدى. ءبىزدىڭ ونىمدەرىمىز ءبىرىن-ءبىرى تولىقتىرىپ وتىرادى، وعان جىل سايىنعى تۇراقتى ءوسىم ناقتى دالەل،-دەدى ايداربەك ساپاروۆ.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەكى ەل اراسىنداعى اگروونەركاسىپ سالاسىنداعى تاۋار اينالىمى 55,8 پايىزعا ءوسىپ، 342 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرادى. بۇل ەكىجاقتى ساۋدانىڭ جالپى كولەمىنىڭ 79 پايىزىنا تەڭ.
قازاقستاندىق استىق ەكسپورتى دا ايتارلىقتاي وسكەن.
- استىق جەتكىزۋ كولەمى ەكى ەسەدەن استام ارتىپ، 1,1 ميلليون تونناعا جەتتى. ونىڭ قۇنى 225,3 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كەزدەسۋ بارىسىندا يرانعا استىق ەكسپورتىن ودان ءارى ۇلعايتۋ، سونداي-اق حالىقارالىق ۆەتەريناريالىق جانە حالال تالاپتارعا ساي سيىر جانە قوي ەتىن جەتكىزۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
سونىمەن قاتار وسىمدىك مايلارى مەن وزگە دە ازىق-تۇلىك ونىمدەرىن يران نارىعىنا شىعارۋ الەۋەتى جوعارى ەكەنى اتاپ ءوتىلدى.
ءوز كەزەگىندە سەيەد موحامماد اتاباك يراننىڭ قازاقستانمەن ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە مۇددەلى ەكەنىن ايتتى.
- قازاقستان-يراننىڭ وڭىردەگى ماڭىزدى سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى. ءبىز ءوزارا تاۋار اينالىمىن ارتتىرۋعا، اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ تاسىمالىن كەڭەيتۋگە، لوگيستيكالىق باعىتتاردى دامىتۋعا جانە اگروونەركاسىپتىك كووپەراتسيا جوبالارىن جۇزەگە اسىرۋعا قىزىعۋشىلىق تانىتامىز،-دەدى يراندىق مينيستر.
كەزدەسۋدە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرى دە كوتەرىلدى.
ايداربەك ساپاروۆ يراندىق ينۆەستورلاردى قازاقستانداعى اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن ءوندىرۋ جانە تەرەڭ وڭدەۋ جوبالارىنا، اسىرەسە استىق پەن مايلى داقىلداردى وڭدەۋ سالاسىنا قاتىسۋعا شاقىردى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسىندا تاراپتار اگروونەركاسىپتىك كەشەننىڭ بارلىق نەگىزگى باعىتتارى بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا دايىن ەكەندەرىن مالىمدەدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان مەن موڭعوليا اگرارلىق عىلىم سالاسىندا ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتەدى.