قازاقستاننىڭ توپ-5 ۇزدىك تۋريستىك اۋىلى انىقتالدى
استانا. قازاقپارات - «Kazakh Tourism» ۇ ك» ا ق جىل سايىن وتكىزىلەتىن «ۇزدىك تۋريستىك اۋىل» ۇلتتىق بايقاۋىن قورىتىندىلادى. جوبا تۇراقتى جانە ەكولوگيالىق تۋريزمدى دامىتۋعا، سونداي-اق تابيعي، تاريحي ءارى مادەني مۇراسى ەرەكشە اۋىلدىق اۋماقتاردى ىلگەرىلەتۋگە باعىتتالعان.
بيىلعى جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەلىمىزدىڭ ەڭ ۇزدىك تۋريستىك اۋىلدارىنىڭ قاتارىنا كەلەسى ەلدى مەكەندەر ەندى:
• باسشي (جەتىسۋ وبلىسى، كەربۇلاق اۋدانى)؛
• تورايعىر (پاۆلودار وبلىسى، باياناۋىل اۋدانى)؛
• بەرەل (شىعىس قازاقستان وبلىسى، كاتونقاراعاي اۋدانى)؛
• كوروبيحا (شىعىس قازاقستان وبلىسى، كاتونقاراعاي اۋدانى)؛
• يمانتاۋ (سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى، ايىرتاۋ اۋدانى).
2025-جىلى بۇل بايقاۋدا لەپسى (جەتىسۋ وبلىسى)، ناعي ءىلياسوۆ (قىزىلوردا وبلىسى)، حان ورداسى (باتىس قازاقستان وبلىسى)، پوپەرەچنوە (شىعىس قازاقستان وبلىسى) جانە شابانباي ءبي (قاراعاندى وبلىسى) اۋىلدارى جەڭىمپاز اتانعان بولاتىن.
ايتا كەتسەك، قازاقستاننىڭ اۋىلدىق تۋريزمى حالىقارالىق دەڭگەيدە دە جوعارى باعالانىپ كەلەدى. مىسالى، 2023-جىلى الماتى وبلىسىنىڭ ساتى اۋىلى ب ۇ ۇ دۇنيەجۇزىلىك تۋريستىك ۇيىمىنىڭ بەدەلدى «Best Tourism Villages by UN Tourism» ماراپاتىنا يە بولىپ، الەمدەگى ەڭ ۇزدىك تۋريستىك اۋىلداردىڭ قاتارىنا كىردى.
ايتا كەتەيىك، 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاننىڭ تۋريزم سالاسى نەگىزگى كورسەتكىشتەر بويىنشا تۇراقتى ءوسىم كورسەتتى. ەل ىشىندە ساياحاتتاۋشىلار سانى دا، شەتەلدەن كەلەتىن تۋريستەر اعىنى دا ارتتى.