قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگىزىلگەن سيۆەرس الماسى قاي قورىقتاردا وسەدى
استانا. KAZINFORM - سيۆەرس الماسى (Malus sieversii) - قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگىزىلگەن سيرەك ءارى قۇندى وسىمدىك ءتۇرى. ول قازىرگى الما سورتتارىنىڭ ارعى تەكتەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە ەرەكشە عىلىمي جانە گەنەتيكالىق ماڭىزعا يە.
قازاقستاندا سيۆەرس الماسىنىڭ تابيعي پوپۋلياتسيالارى نەگىزىنەن تيان-شان مەن جەتىسۋ الاتاۋىنىڭ تاۋلى ايماقتارىندا ساقتالعان.
سيۆەرس الماسى كەزدەسەتىن ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتار:
• ىلە- الاتاۋى مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى؛
• جوڭعار الاتاۋى مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى؛
• كولساي كولدەرى مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى؛
• سايرام-وگەم مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى؛
• اقسۋ- جاباعىلى مەملەكەتتىك تابيعي قورىعى؛
• قاراتاۋ مەملەكەتتىك تابيعي قورىعى.
سيۆەرس الماسىنىڭ جابايى اعاشى - جاي عانا تابيعي مۇرا ەمەس، بولاشاق سەلەكسيا ءۇشىن اسا قۇندى گەنەتيكالىق قور. ولاردى ساقتاۋ بيوالۋانتۇرلىلىكتى قورعاۋدىڭ ماڭىزدى باعىتتارىنىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى.
ەسكە سالساق، اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆتىڭ ايتۋىنشا، تالعارداعى وڭىرلىك فيليالدا جابايى سيۆەرس الماسىنىڭ تۇقىمدارىنان ارنايى تۇقىمباق قۇرىلىپ، قىسقى تەلىتۋ ادىسىمەن العاشقى كوشەتتەر وسىرىلگەن. بيىل پومولوگيالىق باق اۋماعىندا 10 گەكتار جاڭا اپورت باعى وتىرعىزىلىپ، سۋارۋ جۇيەسى جاڭارتىلعان ءارى قاجەتتى تەحنيكا ساتىپ الىنعان.