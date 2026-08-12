KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگىزىلگەن سيۆەرس الماسى قاي قورىقتاردا وسەدى

    استانا. KAZINFORM - سيۆەرس الماسى (Malus sieversii) - قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگىزىلگەن سيرەك ءارى قۇندى وسىمدىك ءتۇرى. ول قازىرگى الما سورتتارىنىڭ ارعى تەكتەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە ەرەكشە عىلىمي جانە گەنەتيكالىق ماڭىزعا يە.

    Сиверс алмасы неге Қызыл кітапқа енгізілген сирек түр
    Фото: Экология министрлігі

    قازاقستاندا سيۆەرس الماسىنىڭ تابيعي پوپۋلياتسيالارى نەگىزىنەن تيان-شان مەن جەتىسۋ الاتاۋىنىڭ تاۋلى ايماقتارىندا ساقتالعان.

    Сиверс алмасы неге Қызыл кітапқа енгізілген сирек түр
    Фото: Экология министрлігі

    سيۆەرس الماسى كەزدەسەتىن ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتار:

    • ىلە- الاتاۋى مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى؛

    • جوڭعار الاتاۋى مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى؛

    • كولساي كولدەرى مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى؛

    • سايرام-وگەم مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى؛

    • اقسۋ- جاباعىلى مەملەكەتتىك تابيعي قورىعى؛

    • قاراتاۋ مەملەكەتتىك تابيعي قورىعى.

    Сиверс алмасы неге Қызыл кітапқа енгізілген сирек түр
    Фото: Экология министрлігі

    سيۆەرس الماسىنىڭ جابايى اعاشى - جاي عانا تابيعي مۇرا ەمەس، بولاشاق سەلەكسيا ءۇشىن اسا قۇندى گەنەتيكالىق قور. ولاردى ساقتاۋ بيوالۋانتۇرلىلىكتى قورعاۋدىڭ ماڭىزدى باعىتتارىنىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى.

    Сиверс алмасы
    Фото: Экология министрлігі

    ەسكە سالساق، اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆتىڭ ايتۋىنشا، تالعارداعى وڭىرلىك فيليالدا جابايى سيۆەرس الماسىنىڭ تۇقىمدارىنان ارنايى تۇقىمباق قۇرىلىپ، قىسقى تەلىتۋ ادىسىمەن العاشقى كوشەتتەر وسىرىلگەن. بيىل پومولوگيالىق باق اۋماعىندا 10 گەكتار جاڭا اپورت باعى وتىرعىزىلىپ، سۋارۋ جۇيەسى جاڭارتىلعان ءارى قاجەتتى تەحنيكا ساتىپ الىنعان.

    Сиверс алмасы
    Фото: Экология министрлігі
    Сиверс алмасы
    Фото: Экология министрлігі
    Сиверс алмасы
    Фото: Экология министрлігі
    гүлдену
    Фото: Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті
    Сиверс алмасы
    Фото: Экология министрлігі

     

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور