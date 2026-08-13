قازاقستاننىڭ قاي وڭىرىندە بيىل بيداي ءونىمى جوعارى بولادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ق 2026 -جىلعا جازدىق بيداي ونىمدىلىگى الدىن الا بولجامىن شىعاردى.
الدىن الا ەسەپتەۋلەر بويىنشا اعىمداعى جىلى ورىن العان جانە كۇتىلەتىن اگرومەتەورولوگيالىق جاعدايلاردى ەسكەرە وتىرىپ، 2026 -جىلى جازدىق بيدايدىڭ ونىمدىلىگى كوبىنەسە ورتاشا كوپجىلدىق ماندەر شاماسىندا بولادى دەپ كۇتىلەدى.
بىرنەشە ونجىلدىق بويى اقمولا، قوستاناي، سولتۇستىك قازاقستان، پاۆلودار، قاراعاندى، اقتوبە، باتىس قازاقستان جانە اباي جانە شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ جەكەلەگەن اۋداندارىندا بيداي مول تۇسەتىنى حابارلانعان.
ال ورتاشا كوپجىلدىق ماندەردەن جوعارى كورسەتكىش بويىنشا شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ گلۋبوكوە جانە كاتونقاراعاي اۋداندارى بايقالىپ وتىر.
استىق ەگەتىن وڭىرلەر بويىنشا ونىمدىلىك بولجامى «قازگيدرومەت» ر م ك رەسمي سايتىندا جانە فەرمەرلەرگە ارنالعان «AgroData» قوسىمشاسىندا بار.
ايتا كەتەيىك، بيىل بيداي مەن جۇگەرى وڭدەۋ سالاسىنا 2,6 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا تارتىلادى.