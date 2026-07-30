قازاقستاننىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى كورەيانىڭ 14 ازاماتىن ۇستادى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلى 23 - شىلدەدە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ 14 ازاماتىن ۇستادى، دەپ حابارلايدى كوميتەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگانى ولارعا قاتىستى ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتىڭ قۇرامىندا تەلەكوممۋنيكاتسيالىق جۇيەلەردى پايدالانا وتىرىپ، الاياقتىق ارەكەتتەر جاساۋ دەرەگى بويىنشا قىلمىستىق ءىستى تەرگەپ-تەكسەرۋ ۇستىندە.
ولاردىڭ تۇرعىلىقتى جەرلەرىن ءتىنتۋ ناتيجەسىندە زاڭسىز ارەكەتتى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن قولدانىلعان كومپيۋتەرلىك تەحنيكا، ۇيالى تەلەفوندار مەن نوۋتبۋكتەر تابىلدى.
- ۇستالعاندار پروتسەستىك ءىس-ارەكەتتەر جۇرگىزۋ جانە ودان ءارى دەپورتاتسيالاۋ ءۇشىن ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا جەتكىزىلدى، دەلىنگەن حابارلامادا.