KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستاننىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى كورەيانىڭ 14 ازاماتىن ۇستادى

    استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلى 23 - شىلدەدە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ 14 ازاماتىن ۇستادى، دەپ حابارلايدى كوميتەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Алаяқтықпен күрес: ҰҚК Кореяның 14 азаматын ұстады
    Фото: видеодан алынған скрин

    كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگانى ولارعا قاتىستى ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتىڭ قۇرامىندا تەلەكوممۋنيكاتسيالىق جۇيەلەردى پايدالانا وتىرىپ، الاياقتىق ارەكەتتەر جاساۋ دەرەگى بويىنشا قىلمىستىق ءىستى تەرگەپ-تەكسەرۋ ۇستىندە.

    ولاردىڭ تۇرعىلىقتى جەرلەرىن ءتىنتۋ ناتيجەسىندە زاڭسىز ارەكەتتى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن قولدانىلعان كومپيۋتەرلىك تەحنيكا، ۇيالى تەلەفوندار مەن نوۋتبۋكتەر تابىلدى.

    - ۇستالعاندار پروتسەستىك ءىس-ارەكەتتەر جۇرگىزۋ جانە ودان ءارى دەپورتاتسيالاۋ ءۇشىن ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا جەتكىزىلدى، دەلىنگەن حابارلامادا.

    زاڭ جانە قۇقىق قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور