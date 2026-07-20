قازاقستاننىڭ ەكى اۋىلىندا مال قىرىلىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - اقتوبە وبلىسىنىڭ ىرعىز اۋدانىندا مال قىرىلىپ جاتىر. قىزىلجار سەلولىق وكرۋگىنە قاراستى ەكى اۋىلدا 39 باس ءىرى قارا ولگەن. جايىلىمنان ورالعان سيىرلار الدىنا قويعان جەم-ءشوپ پەن سۋعا قايىرىلماي، بىرنەشە كۇننەن كەيىن قۇلاعان.
مالى قىرىلعان اۋىلدىقتار كارانتين جاريالاۋدى سۇرادى. الايدا ولەكسەدەن سىناما العان ماماندار جاپپاي شەكتەۋ قويۋعا نەگىز جوق دەيدى. وبلىستىق ۆەتەريناريا باسقارماسىنىڭ وكىلدەرى ءىرى قارادان تەيلەريوز انىقتالعانىن جەتكىزدى. ءتورت-تۇلىككە كەنەدەن جۇعاتىن پارازيت تەز تارالاتىن، قاۋىپتى اۋرۋلاردىڭ قاتارىنا جاتپايدى ەكەن. ادامعا دا قاۋىپ جوق دەپ وتىر. سوندىقتان مالدى ەمدەۋ يەسىنىڭ مىندەتى دەگەن ءۋاج ايتادى.
ساراپتاما قورىتىندىسىندا ءىرى قارادان تەيلەريوز انىقتالدى، ياعني كەنە شاعىپ، پارازيتتىك اۋرۋ جۇققان.
ءىرى قارا ءولىمى 21 -ماۋسىم مەن 14 -شىلدە ارالىعىندا تىركەلدى. ءبىر ايعا جۋىق ۋاقىت ىشىندە ىرعىز اۋدانى قىزىلجار اۋىلدىق وكرۋگى اۋماعىندا 39 ءىرى قارا ءولدى.
- ساراپتاما قورىتىندىسى حاتتاماسىنا سايكەس تەيلەريوزعا وڭ ناتيجە انىقتالدى. تەيلەريوز - يكسود كەنەلەرىنىڭ شاعۋى ارقىلى بەرىلەتىن، ترانسميسسيۆتى جولمەن جۇعاتىن پارازيتتىك اۋرۋ. ينفەكسيانىڭ تارالۋىنا ىقپال ەتكەن فاكتور - مال يەلەرىنىڭ تەيلەريوز ەندەميالىق ايماقتاردان مال تاسىمالداۋى. قازىرگى ۋاقىتتا ۆەتەريناريالىق قىزمەت ماماندارى ەپيزووتولوگيالىق تەكسەرۋ جۇمىسىن جۇرگىزىپ جاتىر. تەيلەريوز اسا قاۋىپتى اۋرۋ قاتارىنا جاتپايدى. ق ر زاڭناماسىندا مال يەلەرىنىڭ شىعىنىن وتەۋ قاراستىرىلماعان، - دەپ حابارلادى اقتوبە وبلىستىق ۆەتەريناريا باسقارماسى.
ۆەتەرينار ماماندار اۋىرعان مالدى نەگىزگى تابىننان ءبولىپ ەمدەپ جاتىر. سونداي-اق مالدى جايىلىمعا باقتاشىسىز جىبەرۋگە بولمايدى. ءارى كەنەگە قارسى وڭدەۋ شاراسىن جۇرگىزۋ جانە جاڭادان مال ساتىپ العان كەزدە ۆەتەرينار ماماندارىنا دەرەۋ حابارلاۋ مىندەتتەلدى.
- ولەكسە جىلجىمالى ينسينەراتورلاردا جويىلادى. قازىر مال ءولۋ فاكتىلەرى توقتادى. ەمدەۋ شارالارى جالعاسىپ، ەپيزووتيالىق جاعداي اقتوبە وبلىسىنىڭ ۆەتەريناريا باسقارماسى مەن ىرعىز اۋدانىنىڭ ۆەتەريناريالىق قىزمەتىنىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا بولادى، - دەپ حابارلادى باسقارما.