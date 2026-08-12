قازاقستاننىڭ حالال سەرتيفيكاتى قاتاردا رەسمي تانىلدى
استانا. KAZINFORM - قازستاندارت قاتاردا رەسمي تۇردە تانىلدى. كاسىپورىندى حالال سەرتيفيكاتتاۋ جونىندەگى ۋاكىلەتتى ورگانداردىڭ تىزىلىمىنە ەنگىزدى. بۇل قازاقستاندىق وندىرۋشىلەردىڭ كاتار نارىعىنا شىعۋ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتەدى. بۇل تۋرالى قازاقستان ستاندارتتاۋ جانە مەترولوگيا ينستيتۋتى ءمالىم ەتتى.
اقپارات قاتاردىڭ قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ Global Partners System جۇيەسىندەجاريالاندى. قازستاندارت Authorized List of Halal Bodies رەسمي تىزبەسىنە ەندى.
- تىزىلىمگە ەنگىزۋ قازستاندارتتىڭ حالال- سەرتيفيكاتتاۋ سالاسىنداعى قۇزىرەتتىلىگىن راستايدى. ەندى وتاندىق تاماق ونىمدەرىن وندىرۋشىلەر قاتاردا تانىلاتىن تالاپتاردى ەسكەرە وتىرىپ، سەرتيفيكاتتاۋدان قازاقستاندا وتە الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قازستاندارت حالىقارالىق تالاپتارعا سايكەس حالال ءونىمدى سەرتيفيكاتتاۋدى جۇرگىزەدى جانە ۇلتتىق سەرتيفيكاتتاۋ جۇيەسىن تانۋ اۋقىمىن كەڭەيتۋدى جالعاستىرا بەرمەك.
بۇگىنگى كۇنى قازستاندارت ب ا ءا، ساۋد ارابياسى كورولدىگىندە جانە قاتاردا اككرەديتتەۋدەن وتكەن. بۇل قازاقستاندىق وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرىن شەتەلدىك نارىقتارعا ىلگەرىلەتۋگە قوسىمشا مۇمكىندىكتەر بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، حالال ستاندارتىنا ساي ەت ءونىمىنىڭ ەكسپورتى 50 پايىزعا ءوستى.