قازاقستاننىڭ يرانمەن اراداعى ءبىرقاتار جوباسى ۋاقىتشا توقتاپ تۇر
استانا. KAZINFORM - سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ارمان يسەتوۆ يرانمەن اراداعى ءبىرقاتار جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ۋاقىتشا توقتاپ قالعانىن ايتتى.
- قازىر ول وڭىردە جاعداي وتە كۇردەلى. ءدال قازىر سول وڭىردەگى سوعىس جاعدايىنا بايلانىستى يرانمەن اراداعى ءبىراز جوبا ۋاقىتشا توقتاپ قالدى. بۇل رەتتە ءبىزدىڭ بيزنەس پەن كاسىپكەرلەر اتالعان ماسەلەنىڭ شەشىلۋىن كۇتىپ وتىر دەپ ويلايمىن، - دەدى ي. يسەتوۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
وسى ورايدا ول توقتاپ قالعان باعىتتاردىڭ اراسىندا استىق جەتكىزىلىمىن، سونداي-اق ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ ءوزارا ساۋداسى بويىنشا جوبالاردى ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- قازاقستان ۇلكەن شىعىنعا ۇشىراپ وتىرعان جوق، ويتكەنى بۇل تاۋارلار بويىنشا ساۋدا كولەمى ەلدەگى ەكونوميكالىق جاعدايعا تىكەلەي اسەر ەتتى دەپ ايتۋعا كەلمەيدى. دەگەنمەن، يرانمەن سەرىكتەستىك قارىم-قاتىناسىمىز جاقسى ەكەنىن ەسكەرسەك، ارينە، اسەرى بار. ءبىراق بۇل كولەم سونشالىقتى اۋقىمدى ەمەس، - دەدى ءمينيسترلىك ورىنباسارى.
بۇعان دەيىن يرانداعى سوعىس قازاقستاننىڭ استىق ەكسپورتىنا قالاي اسەر ەتىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.