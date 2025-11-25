قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىندە ءالى دە كۇنشۋاقتى اۋا رايى ساقتالادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ق كۇزدىڭ سوڭعى كۇندەرىنە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
- بيىلعى كۇز قازاقستاندىقتاردى جىلى اۋا رايىمەن قۋانتىپ وتىر. قاراشا ايىنىڭ سوڭىنا قاراماستان، قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىندە جىلى ءارى كۇنشۋاقتى اۋا رايى ساقتالادى، كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 13+…18+ گرادۋس ارالىعىندا بولجانادى، - دەپ جازدى قازگيدرومەت.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، سولتۇستىك وڭىرلەردە جاۋىن-شاشىن بولادى.
- سولتۇستىك-باتىس سيكلونى رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك جارتىسى ارقىلى جىلدام جىلجي وتىرىپ، جاڭبىر مەن قار تۇرىندەگى جاۋىن-شاشىن، جەلدىڭ كۇشەيۋى جانە كوكتايعاق قۇبىلىستارىن اكەلەدى. الايدا تەمپەراتۋرالىق فون ءبىرشاما قولايلى بولىپ ساقتالادى: تۇندە 0-… 5- گرادۋس، كۇندىز 0…5+ گرادۋس كۇتىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازگيدرومەت كومپانياسى الداعى قىس مەزگىلىنە ارنالعان اۋا رايىنىڭ كونسۋلتاتيۆتىك بولجامىن ۇسىندى.
الدىن الا بولجام بويىنشا رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە قىس مەزگىلى قوڭىرجاي جىلى بولادى، جاۋىن-شاشىن مولشەرى كليماتتىق نورما شاماسىندا كۇتىلەدى. ءبىراق كەيبىر كەزەڭدە بۇرقاسىن، ەكپىندى جەل، كوكتايعاق قۇبىلىستارى، تۇمان، مول جاۋىن-شاشىننىڭ ءتۇسۋى بولجانىپ وتىر.