    19:11, 25 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىندە ءالى دە كۇنشۋاقتى اۋا رايى ساقتالادى

    استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ق كۇزدىڭ سوڭعى كۇندەرىنە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    ауа райы
    Фото: Қазгидромет

    - بيىلعى كۇز قازاقستاندىقتاردى جىلى اۋا رايىمەن قۋانتىپ وتىر. قاراشا ايىنىڭ سوڭىنا قاراماستان، قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىندە جىلى ءارى كۇنشۋاقتى اۋا رايى ساقتالادى، كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 13+…18+ گرادۋس ارالىعىندا بولجانادى، - دەپ جازدى قازگيدرومەت.

    سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، سولتۇستىك وڭىرلەردە جاۋىن-شاشىن بولادى.

    - سولتۇستىك-باتىس سيكلونى رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك جارتىسى ارقىلى جىلدام جىلجي وتىرىپ، جاڭبىر مەن قار تۇرىندەگى جاۋىن-شاشىن، جەلدىڭ كۇشەيۋى جانە كوكتايعاق قۇبىلىستارىن اكەلەدى. الايدا تەمپەراتۋرالىق فون ءبىرشاما قولايلى بولىپ ساقتالادى: تۇندە  0-… 5- گرادۋس، كۇندىز 0…5+ گرادۋس كۇتىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازگيدرومەت كومپانياسى الداعى قىس مەزگىلىنە ارنالعان اۋا رايىنىڭ كونسۋلتاتيۆتىك بولجامىن ۇسىندى.

    الدىن الا بولجام بويىنشا رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە قىس مەزگىلى قوڭىرجاي جىلى بولادى، جاۋىن-شاشىن مولشەرى كليماتتىق نورما شاماسىندا كۇتىلەدى. ءبىراق كەيبىر كەزەڭدە بۇرقاسىن، ەكپىندى جەل، كوكتايعاق قۇبىلىستارى، تۇمان، مول جاۋىن-شاشىننىڭ ءتۇسۋى بولجانىپ وتىر.

    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
