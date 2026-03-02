قازاقستاننىڭ تۋريستىك ماۋسىمى ناۋرىزدا وتەتىن ەكى ماڭىزدى ءىس-شارامەن اشىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا تۋريستىك ماۋسىم بيىلعى ناۋرىزدا ەلدىڭ مادەني-تۋريستىك وقيعالار كۇنتىزبەسىنە ەنگەن ەكى ماڭىزدى ءىس-شارامەن اشىلادى. بۇل ءىس- شارالار وڭىرلەردىڭ مادەني جانە گاسترونوميالىق بايلىعىن تانىستىرىپ، ەل تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ءۇشىن تارتىمدى ورتالىققا اينالادى.
نەگىزگى ءىس-شارالاردىڭ ءبىرى - ماڭعىستاۋ وبلىسى اكىمدىگى ۇيىمداستىراتىن «امال كەلدى - جىل كەلدى» مادەني مەرەكەسى. مەرەكە ءداستۇر بويىنشا ناۋرىز مەيرامىنان ءبىر كۇن بۇرىن وتپان تاۋ كيەلى كەشەنىنىڭ اۋماعىندا وتەدى. ءىس- شارا بىرلىك، ساباقتاستىق جانە رۋحاني جاڭعىرۋ قۇندىلىقتارىن دارىپتەيدى. باعدارلامادا ۇلتتىق ويىندار، كونتسەرتتىك قويىلىمدار، قولونەر كورمەلەرى، سونداي-اق كيىز ۇيلەردە ءداستۇرلى تاعامدار ۇسىنىلادى.
مەرەكەنىڭ باستى ءراسىمى - جاڭا ومىرلىك كەزەڭنىڭ باستالۋىن جانە قوعامنىڭ توپتاسۋىن بىلدىرەتىن بىرلىك وتىن جاعۋ ءداستۇرى. اتالمىش ءىس- شارا 13- ناۋرىزدا وتەدى.
سونىمەن قاتار ناۋرىز ايىندا شىمكەنت قالاسى اكىمدىگىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن قالادا «داستارحان» گاسترونوميالىق فەستيۆالى وتەدى. فەستيۆال گاسترونوميالىق تۋريزمدى دامىتۋعا، جەرگىلىكتى قوعامدىق تاماقتانۋ ورىندارىن قولداۋعا جانە ءوڭىردىڭ گاسترونوميالىق وزىندىك ەرەكشەلىگىن ناسيحاتتاۋعا باعىتتالعان. باعدارلاما اياسىندا تاعامداردان ءدام تاتۋ، اسپاز شەبەرلەرىنىڭ شەبەرلىك ساباعى، بايقاۋلار مەن مادەني- ويىن-ساۋىق ءىس-شارالارى وتكىزىلەدى. بۇل بيزنەس وكىلدەرى مەن قالا قوناقتارىنىڭ ءوزارا بايلانىسىن نىعايتاتىن اشىق الاڭ قالىپتاستىرادى. بۇل فەستيۆال 21 -ناۋرىز كۇنى وتەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى 2026 -جىلعا ارنالعان مادەني-تۋريستىك ءىس-شارالار كۇنتىزبەسىن دايىنداعان بولاتىن. وندا ەل بويىنشا 55 ءىرى ءىس-شارا قامتىلعان. كۇنتىزبە مادەني، ەتنومادەني، سپورتتىق، گاسترونوميالىق جانە ەكولوگيالىق ءىس- شارالاردى قامتىپ، ىشكى تۋريزمدى ىنتالاندىرۋعا، تۋريستىك مارشرۋتتاردى كەڭەيتۋگە جانە وڭىرلىك برەندتەردى ناسيحاتتاۋعا باعىتتالعان.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ناۋرىز ايىندا قوس مەرەكەمەن قاتار ەلىمىزدىڭ ءارى تۇرعىنىنىڭ ومىرىنە تىكەلەي اسەرى بار ءبىرقاتار ماڭىزدى وزگەرىس بولادى.