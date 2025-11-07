قازاقستاننىڭ سىرتقى تاۋار اينالىمى قانداي دەڭگەيدە
استانا. قازاقپارات - بيىل توعىز ايدا قازاقستاننىڭ سىرتقى تاۋار اينالىمى 90 ميلليارد دوللاردان استى. ونىڭ 40 ميللياردى يمپورت بولسا، 50 ميللياردى ەكسپورتتىڭ ۇلەسىندە. تاۋاردى ەڭ كوپ الدىراتىن ەلدەردىڭ تىزىمىندە يتاليا كوش باستاپ تۇر.
بۇل ەل بىزبەن 10 ميلليارد دوللارعا ساۋدا جاساعان. ودان كەيىنگى ورىندا 9,5 ميلليارد دوللاردىڭ تاۋارىن ساتىپ العان قىتاي تۇر. ۇشتىكتى رەسەي تۇيىندەيدى. ول قازاقستاننان 5 ميلليارد دوللاردىڭ ءونىمىن ساتىپ العان.
جانار اقبەرديەۆا Qaztrade ا ق ەكسپورتتىق اكسەلەراتسيا جانە وقىتۋ توبىنىڭ اعا مەنەدجەرى:
- قازاقستان ەكسپورتىنىڭ جەتەكشى پوزيتسيالارى ول مىس جانە مىس كاتودتارى. ولار ەلەكتورنيكا، ەلەكتريكا جانە ءوندىرىس سەكتورلارى ءۇشىن وتە ماڭىزدى بولىپ تابىلادى. ەكىنشى ورىندا بىزدە ۋران. قازاقستان بۇل ساناتتا الەمدىك كوشباسشىلىعىن ساقتاپ وتىر. سونداي-اق، فەرروسپلاۆتار ەكسپورتى قىتاي، ا ق ش جانە ەۋرووداق نارىقتارىندا تۇراقتى سۇرانىسقا يە.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان قاي ەلدەردەن كوپ تاۋار الاتىنى تۋرالى جازعامىز. وندا قازاقستاندىقتار رەسەي تاۋارىن كوپ تۇتىنادى ەكەن. سولتۇستىك كورشىمىزدەن كەلەتىن ءونىم قۇنى 11 ميلليارد دوللاردان استى. ودان كەيىنگى ورىندا قىتاي. قازاقستان بۇل ەلدەن دە 11 ميلليارد دوللاردان استام قاراجاتقا تاۋار ساتىپ العان.
بۇدان كەيىنگى ورىنداعى گەرمانيانىڭ كورسەتكىشى الدىڭعى ەلدەرگە قاراعاندا تومەندەۋ. نەبارى 2 ميلليارد دوللارعا جەتەعابىل. وڭتۇستىك كورەيادان 1,5 ميلليارد دوللارعا تاتيتىن ءونىم يمپورتتالىپتى. بەسىنشى ورىنداعى ا ق ش- تىڭ كورسەتكىشى 1,4 ميلليارد دوللار شاماسىندا.
24.kz