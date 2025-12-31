قازاقستاننىڭ سىرتقى ساياساتىنىڭ 2026-جىلعى باسىم مىندەتتەرى ايقىندالدى
استانا. KAZINFORM - سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى 2025-جىلدى ناتيجەلى اياقتاپ، الداعى مىندەتتەردى بەلگىلەدى.
سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىندە وتكەن سالتاناتتى ءىس- شارا بارىسىندا سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆونىڭ باسشىسى ەرمەك كوشەربايەۆ مينيسترلىكتىڭ بيىلعى جىلعى قىزمەتىنىڭ نەگىزگى قورىتىندىلارىنا توقتالىپ، 2026-جىلعا ارنالعان جوسپارلاردى ايقىندادى.
س ءى م باسشىسى 2025-جىل ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتەردى نىعايتۋ، ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ، حالىقارالىق قاۋىپسىزدىكتى ارتتىرۋ جانە ەل مۇددەلەرىن جان-جاقتى ىلگەرىلەتۋ باعىتىنداعى ديپلوماتيالىق قىزمەتتىڭ بەلسەندى ءارى ناتيجەلى كەزەڭى بولعانىن اتاپ ءوتتى.
ۆەدومستۆونىڭ جۇمىسى سىرتقى ساياساتتىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارى — ەگەمەندىك پەن قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋعا، شەتەلدەگى ق ر ازاماتتارىن قولداۋعا جانە كوپجاقتى فورماتتار شەڭبەرىندە سىندارلى ىنتىماقتاستىققا نەگىزدەلدى.
ە. كوشەربايەۆ 2026-جىلعا ارنالعان باسىم مىندەتتەردى دە ايقىندادى.
- ولاردىڭ قاتارىندا ەكونوميكالىق ديپلوماتيانى دامىتۋ، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ، ۆەدومستۆوارالىق ۇيلەستىرۋدى كۇشەيتۋ جانە قازاقستاننىڭ سىرتقى ساياسي باستامالارىن ىلگەرىلەتۋ، - دەدى كوشەربايەۆ.
مينيستر س ءى م ۇجىمىنا كەلەر جىلى جاڭا كاسىبي تابىس، اماندىق پەن بەرەكە تىلەدى.