    11:24, 31 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قازاقستاننىڭ سىرتقى ساياساتىنىڭ 2026-جىلعى باسىم مىندەتتەرى ايقىندالدى

    استانا. KAZINFORM - سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى 2025-جىلدى ناتيجەلى اياقتاپ، الداعى مىندەتتەردى بەلگىلەدى.

    ​Қазақстан Сыртқы істер министрі Қатар СІМ басшысына көңілхат жолдады
    Фото: ҚР СІМ

    سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىندە وتكەن سالتاناتتى ءىس- شارا بارىسىندا سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆونىڭ باسشىسى ەرمەك كوشەربايەۆ مينيسترلىكتىڭ بيىلعى جىلعى قىزمەتىنىڭ نەگىزگى قورىتىندىلارىنا توقتالىپ، 2026-جىلعا ارنالعان جوسپارلاردى ايقىندادى.

    س ءى م باسشىسى 2025-جىل ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتەردى نىعايتۋ، ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ، حالىقارالىق قاۋىپسىزدىكتى ارتتىرۋ جانە ەل مۇددەلەرىن جان-جاقتى ىلگەرىلەتۋ باعىتىنداعى ديپلوماتيالىق قىزمەتتىڭ بەلسەندى ءارى ناتيجەلى كەزەڭى بولعانىن اتاپ ءوتتى.

    Көшербаев
    Фото: СІМ

    ۆەدومستۆونىڭ جۇمىسى سىرتقى ساياساتتىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارى — ەگەمەندىك پەن قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋعا، شەتەلدەگى ق ر ازاماتتارىن قولداۋعا جانە كوپجاقتى فورماتتار شەڭبەرىندە سىندارلى ىنتىماقتاستىققا نەگىزدەلدى.

    ە. كوشەربايەۆ 2026-جىلعا ارنالعان باسىم مىندەتتەردى دە ايقىندادى.

    - ولاردىڭ قاتارىندا ەكونوميكالىق ديپلوماتيانى دامىتۋ، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ، ۆەدومستۆوارالىق ۇيلەستىرۋدى كۇشەيتۋ جانە قازاقستاننىڭ سىرتقى ساياسي باستامالارىن ىلگەرىلەتۋ، - دەدى كوشەربايەۆ.

    СІМ ұжымы
    Фото: СІМ

    مينيستر س ءى م ۇجىمىنا كەلەر جىلى جاڭا كاسىبي تابىس، اماندىق پەن بەرەكە تىلەدى.

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات بيلىك جانە ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
