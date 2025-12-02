قازاقستاننىڭ سيفرلاندىرۋ تاجىريبەسى حالىقارالىق دەڭگەيدە مويىندالدى
استانا. قازاقپارات - e-Qyzmet جۇيەسى حالىقارالىق OPSI پلاتفورماسىندا مويىندالدى، دەپ حابارلايدى Jibek Joly تەلەارناسى.
مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگى مالىمەتىنشە، ەندى وتاندىق پلاتفورمانى الەم ەلدەرى ۇلگى رەتىندە پايدالانا الادى. بۇل قولدانبا مەملەكەتتىك قىزمەتكە ورنالاسقىسى كەلەتىندەرگە ارنالعان.
ول جۇمىس تاۋىپ بەرۋ، سىناقتان ءوتۋ مەن سۇحباتتاسۋ سياقتى دەڭگەيلەردى دە قامتيدى. ازاماتتار سايتقا الدىمەن ءوز تۇيىندەمەلەرىن بەكىتەدى. كەيىن جۇمىس بەرۋشىلەرمەن بايلانىسادى. ءبىراق ءبىر قىزىعى، سايتتا تىركەلۋشىنىڭ اتى-ءجونى مەن ءتۇر-ءتۇسى جازىلمايدى. ونىڭ ورنىنا ءار ادامدا جەكە تىركەۋ ءنومىرى بولادى ەكەن. بۇل سىبايلاس جەمقورلىقتىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان. قازىر بۇل قولدانبا ەلدەگى بارلىق مەملەكەتتىك اپپاراتتا بار.
- جۇيەنىڭ وسىنداي پلاتفورماعا شىعۋى بىرىنشىدەن، ەلىمىزدىڭ يميدجى. سوندىقتان بۇل قادام بىلاي ايتقاندا ەلىمىزدىڭ بۇدان ءارى وسى ۇيىمعا قوسىلۋ ماقساتىنا سەرپىن تيگىزەدى دەپ ويلايمىز، - دەدى مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ دەپارتامەنت ديرەكتورى نۇرسۇلتان بەكىنوۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، پرەزيدەنت الداعى ءۇش جىلدا قازاقستاندى تولىقتاي سيفرلىق ەلگە اينالدىرۋ جاڭا دامۋ كەزەڭىندەگى باستى مىندەتتەردىڭ ءبىرى ەكەنىن ايتقان ەدى.