قازاقستاننىڭ ستراتەگيالىق نىساندارىن قورعاۋ كۇشەيتىلدى
استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىستاعى احۋالدىڭ شيەلەنىسۋىنە بايلانىستى ەلىمىزدەگى ستراتەگيالىق نىسانداردىڭ تەرروريزمگە قارسى قورعانىسىن كۇشەيتۋ شارالارى قابىلداندى. بۇل تۋرالى سەناتور اندرەي لۋكين ءمالىم ەتتى.
بۇگىن سەنات وتىرىسىنا كەيىن ب ا ق وكىلدەرى ودان مەملەكەت باسشىسىنىڭ ستراتەگيالىق نىسانداردىڭ قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋ جونىندەگى تاپسىرماسىنان كەيىن ءىرى مۇناي جوبالارىنىڭ، اتاپ ايتقاندا قاشاعان جانە تەڭىزشيەۆرويل نىساندارىنىڭ قورعالۋ دەڭگەيى تۋرالى سۇراعان ەدى.
- شىنىندا دا، مەملەكەت باسشىسى بىردەن تەرروريزمگە قارسى قورعانىس ماسەلەسىنە نازار اۋداردى. قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ ارنايى وتىرىسى وتكىزىلدى. بارلىق قۇرىلىمىمىز قىزمەت اتقارۋدىڭ كۇشەيتىلگەن رەجيمىنە كوشىرىلدى - بۇل الدىن الۋ شارالارىنىڭ ءبىرى. ال ەسكەرتۋ شارالارىنا كەلسەك، ەڭ الدىمەن ءبىزدىڭ ستراتەگيالىق نىسانداردىڭ تەرروريزمگە قارسى قورعانىسى تۋرالى ايتقىم كەلەدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا ورنالاسقان مۇناي ءوندىرۋشى كاسىپورىنداردىڭ ءتيىستى بولىمشەلەرى بار جانە ولاردىڭ اۋەدەن دە، قۇرلىقتان دا، سونداي- اق كاسپيي تەڭىزى جاعىنان دا تەرروريستىك شابۋىلدارعا قارسى ارەكەت ەتۋ بويىنشا ناقتى مىندەتتەرى بەلگىلەنگەن، - دەدى اندرەي لۋكين.
بۇعان دەيىن ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ تاياۋ شىعىستاعى قارۋلى قاقتىعىس پەن الەمدىك نارىقتاعى مۇناي باعاسىنىڭ قۇبىلۋى ەلىمىزدەگى مۇناي باعاسىنا قالاي اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.