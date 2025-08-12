قازاقستاننىڭ رەسەيدەگى ەلشىلىگىندەگى كونسۋلدىق الىمدار جاڭارتىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ رەسەيدەگى ەلشىلىگىنىڭ كونسۋلدىق دەپارتامەنتى كونسۋلدىق الىمداردىڭ جاڭا تاريفتەرى كۇشىنە ەنەتىنىن حابارلادى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشىسىنىڭ 2025-جىلعى 21-شىلدەدەگى 11-1-4/433-بۇيرىعىنا سايكەس، 2025-جىلعى 9-تامىزدان باستاپ كونسۋلدىق الىمداردىڭ مولشەرىندە وزگەرىستەر ەنگىزىلەدى، - دەلىنگەن ەلشىلىك حابارلاماسىندا.
پاسپورتتىن رەسىمدەۋ - 10.000 رەسەي رۋبلى
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيزالارىن بەرۋ
ءبىر مارتەلىك ۆيزا (تۋريستىك جانە ترانزيتتىك ۆيزالاردان باسقا - 8.000 رەسەي رۋبلى
كوپ مارتەلىك ۆيزا (تۋريستىك جانە ترانزيتتىك ۆيزالاردان باسقا)
ءبىر جىلعا دەيىن - 20000 رەسەي رۋبلى
ەكى جىلعا دەيىن - 40000 رەسەي رۋبلى
ءۇش جىلعا دەيىن - 60000 رەسەي رۋبلى
ءتورت جىلعا دەيىن -80000
رەسەي رۋبلى بەس جىلعا دەيىن -100000 رەسەي رۋبلى
تۋريستتىك ۆيزا:
ءبىر مارتەلىك - 6000 رەسەي رۋبلى
كوپ مارتەلىك - 9000 رەسەي رۋبلى
ترانزيتتىك ۆيزا:
ءبىر مارتەلىك - 2000 رەسەي رۋبلى
كوپ مارتەلىك - 9000 رەسەي رۋبلى
قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتتارىنىڭ شەتەلدە تۇرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا قولداۋحاتتاردى رەسىمدەۋ
شەتەلگە جەكە ءىسى بويىنشا بارعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتتارىنىڭ شەتەلدە تۇراقتى تۇرۋعا قالۋ تۋرالى قولداۋحاتتارىن رەسىمدەۋ - 14000 رەسەي رۋبلى
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعى ماسەلەلەرى جونىندەگى قۇجاتتاردى رەسىمدەۋ
شەتەلدىكتەر مەن ازاماتتىعى جوق ادامداردىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا تۇراقتى تۇرۋعا كەلۋ جانە وتباسىمەن بىرىگۋ تۋرالى قولداۋحاتىن رەسىمدەۋ - 10000 رەسەي رۋبلى
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىنا قابىلداۋ جانە ازاماتتىعىن قالپىنا كەلتىرۋ تۋرالى قولداۋحاتتى رەسىمدەۋ - 10000 رەسەي رۋبلى
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىنان شىعۋ تۋرالى قولداۋحاتتى رەسىمدەۋ - 15000 رەسەي رۋبلى
ازاماتتىق حال اكتىلەرىن تىركەۋ
تۋۋدى تىركەۋ جانە تيىستى كۋالىكتەر بەرۋ - 2500 رەسەي رۋبلى
نەكە قيۋدى تىركەۋ جانە نەكە تۋرالى كۋالىك بەرۋ - 3500 رەسەي رۋبلى
نەكە بۇزۋدى تىركەۋ تىركەۋ جانە نەكە بۇزۋ تۋرالى كۋالىك بەرۋ (ءاربىر كۋالىك ءۇشىن) - 4500 رەسەي رۋبلى
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭنامالىق اكتىلەرىندە بەلگىلەنگەن تارتىپپەن حابار-وشارسىز كەتتى دەپ نەمەسە ارەكەتكە قابىلەتسىز دەپ تانىلعان ادامدارمەن نە قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىق جاساعانى ءۇشىن كەمىندە ءۇش جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا سوتتالعان ادامدارمەن نەكە بۇزۋدى تىركەۋ - 2500 رەسەي رۋبلى
ازاماتتىق حال اكتىلەرى جازبالارىنىڭ وزگەرۋى، تولىقتىرىلۋى، تۇزەتىلۋى جانە قالپىنا كەلتىرىلۋىمەن بايلانىستى قۇجاتتاردى رەسىمدەۋ - 2500 رەسەي رۋبلى
ازاماتتىق حال اكتىلەرىن تىركەۋ تۋرالى قايتادان كۋالىكتەردى بەرۋ - 2500 رەسەي رۋبلى
قۇجاتتاردى تالاپ ەتۋ
قۇجاتتاردى تالاپ ەتۋ (ءاربىر قۇجات ءۇشىن) - 3000 رەسەي رۋبلى
قۇجاتتاردى زاڭداستىرۋ، سونداي-اق اپوستيل قويۋ ءۇشىن قۇجاتتاردى قابىلداۋ جانە ودان ءارى جولداۋ
قۇجاتتاردى زاڭداستىرۋ (ءاربىر قۇجات ءۇشىن) - 3500 رەسەي رۋبلى
اپوستيل قويۋ ءۇشىن قۇجاتتاردى قابىلداۋ جانە ودان ءارى جولداۋ (ءار ءبىر قۇجات ءۇشىن) - 3500 رەسەي رۋبلى
نوتارياتتىق ءىس-ارەكەتتەر جاساۋ
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىنداعى جىلجىمايتىن مۇلىكتى يەلىكتەن الۋ تۋرالى شارتتاردان باسقا مامىلەلەردى كۋالاندىرۋ - 5000 رەسەي رۋبلى
مۇراعا قۇقىق تۋرالى كۋالىكتەر بەرۋ - 5000 رەسەي رۋبلى
ەرلى-زايىپتىلار مەن ورتاق بىرلەسكەن مەنشىك قۇقىعىنداعى مۇلكى بار وزگە دە ادامداردىڭ ورتاق مۇلىكتەگى ۇلەسكە مەنشىك قۇقىعى تۋرالى كۋالىكتەر بەرۋ - 5000 رەسەي رۋبلى
قۇجاتتاردىڭ كوشىرمەلەرى مەن ولاردان الىنعان ۇزىندىلەردىڭ دۇرىستىعىن كۋالاندىرۋ - 3000 رەسەي رۋبلى
قۇجاتتارعا قويىلعان قولدىڭ ءتۇپنۇسقالىعىن كۋالاندىرۋ (ءار بىر قۇجات ءۇشىن) - 3000 رەسەي رۋبلى
قۇجاتتاردىڭ بىر تىلدەن ەكىنشى تىلگە اۋدارماسىنىڭ دۇرىستىعىن كۋالاندىرۋ - 4000 رەسەي رۋبلى
ازاماتتىڭ ءتىرى ەكەندىگى فاكتىسىن كۋالاندىرۋ - 2500 رەسەي رۋبلى
ازاماتتىڭ بەلگىلى ءبىر جەردە بولۋ فاكتىسىن كۋالاندىرۋ - 2500 رەسەي رۋبلى
قۇجاتتار بەرىلگەن ۋاقىتتى كۋالاندىرۋ - 2500 رەسەي رۋبلى
جەكە جانە زاڭدى تۇلعالاردىڭ وتىنىشتەرىن باسقا جەكە جانە زاڭدى تۇلعالارعا بەرۋ - 3000 رەسەي رۋبلى
دالەلدەمەلەردى قامتاماسىز ەتۋ - 3000 رەسەي رۋبلى
زاڭدىق ءمانى بار باسقا دا قۇجاتتار (انىقتامالار) بەرۋ - 5000 رەسەي رۋبلى
ايتا كەتەلىك س ءى م شەتەل ەلشىلىكتەرى مەن كونسۋلدىقتارىن تىركەۋدىڭ جاڭا ءتارتىبىن جاريالاعان ەدى.