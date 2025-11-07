ق ز
    قازاقستاننىڭ قاي وڭىرىندە زەينەتكەر كوپ تۇرادى

    استانا. KAZINFORM - «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى قازاقستاندىق زەينەتكەرلەر ەڭ كوپ تۇراتىن وڭىرلەردىڭ توپ-10 ءتىزىمىن جاريالادى.

    қарттар
    Фото: pixabay.com

    زەينەتكەرلەردىڭ سانى جاعىنان الماتى كوش باستاپ تۇرعانى بەلگىلى بولدى.

    كورپوراتسيانىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى تاڭدا قازاقستاندا شامامەن 2,5 ميلليون زەينەتكەر بار.

    ءبىرىنشى ورىندا- الماتى قالاسى. مۇندا 260364 زەينەتكەر بار.

    ەكىنشى ورىندا- تۇركىستان وبلىسى، وندا 206065 زەينەتكەر تىركەلگەن.

    ءۇشىنشى ورىندا- قاراعاندى وبلىسى، بۇل وڭىردە 186093 ادام زەينەتكەرلىك جاستا.

    كوشباسشى وندىققا سونداي-اق كەلەسى وڭىرلەر كىرەدى:

    الماتى وبلىسى - 173706
    استانا قالاسى — 153911
    جامبىل وبلىسى — 143378
    قوستاناي وبلىسى — 142276
    شىعىس قازاقستان وبلىسى -141676
    پاۆلودار وبلىسى — 125474
    اقمولا وبلىسى — 118905

