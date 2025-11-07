20:10, 07 - قاراشا 2025 | GMT +5
قازاقستاننىڭ قاي وڭىرىندە زەينەتكەر كوپ تۇرادى
استانا. KAZINFORM - «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى قازاقستاندىق زەينەتكەرلەر ەڭ كوپ تۇراتىن وڭىرلەردىڭ توپ-10 ءتىزىمىن جاريالادى.
زەينەتكەرلەردىڭ سانى جاعىنان الماتى كوش باستاپ تۇرعانى بەلگىلى بولدى.
كورپوراتسيانىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى تاڭدا قازاقستاندا شامامەن 2,5 ميلليون زەينەتكەر بار.
ءبىرىنشى ورىندا- الماتى قالاسى. مۇندا 260364 زەينەتكەر بار.
ەكىنشى ورىندا- تۇركىستان وبلىسى، وندا 206065 زەينەتكەر تىركەلگەن.
ءۇشىنشى ورىندا- قاراعاندى وبلىسى، بۇل وڭىردە 186093 ادام زەينەتكەرلىك جاستا.
كوشباسشى وندىققا سونداي-اق كەلەسى وڭىرلەر كىرەدى:
الماتى وبلىسى - 173706
استانا قالاسى — 153911
جامبىل وبلىسى — 143378
قوستاناي وبلىسى — 142276
شىعىس قازاقستان وبلىسى -141676
پاۆلودار وبلىسى — 125474
اقمولا وبلىسى — 118905