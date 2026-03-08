قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋ سالاسىندا قانشا ايەل بار
استانا. KAZINFORM - بۇگىندە قازاقستانداعى مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەردىڭ جارتىسىنان استامىن ايەلدەر قۇرايدى. الايدا ساياسي جانە باسشىلىق لاۋازىمداردا ولاردىڭ ۇلەسى ايتارلىقتاي تومەن.
ايەلدەردىڭ بيلىك قۇرىلىمىنداعى ورنى تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا مالىمدەدى.
مينيسترلىك قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگى دەرەكتەرىنە سۇيەنە وتىرىپ، 2026-جىلعى 1-قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا قازاقستانداعى بارلىق مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ 56 پايىزىن ايەلدەر قۇرايتىنىن حابارلادى.
الايدا باسشىلىق قىزمەتتەگى ايەلدەردىڭ ۇلەسى ەداۋىر تومەن - %38,9.
سوڭعى جىلدارى بۇل كورسەتكىشتەر ايتارلىقتاي وزگەرمەگەن: مەملەكەتتىك قىزمەتتەگى ايەلدەردىڭ ۇلەسى 55-56 پايىز دەڭگەيىندە ساقتالسا، باسشىلىق لاۋازىمداردا شامامەن %39 شاماسىندا قالىپ وتىر.
قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا ايەل اكىمدەر جوق.
مينيسترلىك سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى ۇسىنعان 2024-جىلعى مالىمەتتەردى كەلتىردى. وعان سايكەس، ساياسي مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر اراسىندا ايەلدەر سانى ەرلەرگە قاراعاندا الدەقايدا از - 59 ايەل جانە 692 ەر ادام.
ساياسي مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر قاتارىنا:
• پرەزيدەنت تاعايىندايتىن لاۋازىمدار جانە ولاردىڭ ورىنباسارلارى؛
• پارلامەنت پالاتالارى مەن ولاردىڭ ءتوراعالارى تاعايىندايتىن نەمەسە سايلايتىن تۇلعالار؛
• كونستيتۋتسياعا سايكەس پرەزيدەنت پەن ۇكىمەتتىڭ وكىلدەرى؛
• ورتالىق اتقارۋشى ورگاندار مەن ۆەدومستۆولاردىڭ باسشىلارى جانە ولاردىڭ ورىنباسارلارى جاتادى.
ال اكىمشىلىك مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر اراسىندا جاعداي وزگەشە: مۇندا ايەلدەر سانى ەرلەردەن كوپ. ايەلدەر - 47099 ادام، ال ەرلەر - 36632 ادام.
اكىمشىلىك مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر - ساياسي مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر قۇرامىنا كىرمەيتىن جانە مەملەكەتتىك ورگانداردا ءوز قىزمەتتىك مىندەتتەرىن تۇراقتى كاسىبي نەگىزدە اتقاراتىن قىزمەتكەرلەر.
قازىرگى تاڭدا ۇكىمەت قۇرامىندا ءۇش ايەل-مينيستر بار، ال ەر مينيسترلەر سانى - 21.
پارلامەنتتە دە گەندەرلىك تەڭسىزدىك بايقالادى. 2026-جىلعى ناۋرىزداعى جاعداي بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسى قۇرامىندا 17 ايەل دەپۋتات جانە 80 ەر دەپۋتات بار. ال ءماجىلىس اپپاراتىندا ايەلدەر باسىم – 57 پايىز، ەرلەر – 43 پايىز.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى سەناتى قۇرامىندا ايەل دەپۋتاتتاردىڭ ۇلەسى ءسال جوعارى - 49 سەناتوردىڭ 10 ى نەمەسە 20,4 پايىزى ايەلدەر. سەنات اپپاراتىندا ايەلدەردىڭ ۇلەسى - 42,9 پايىز، ەرلەر - 57,1 پايىز.
ەسكە سالا كەتەيىك، قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ 2023-جىلعى جارلىعىمەن وڭىرلەر اكىمدەرىنىڭ گەندەرلىك ماسەلەلەر جونىندەگى كەڭەسشىلەرى ينستيتۋتى قۇرىلعان. بۇل كەڭەسشىلەر ازاماتتىق سەكتور وكىلدەرى بولىپ تابىلادى جانە ولاردىڭ نەگىزگى مىندەتى - وڭىرلەردە گەندەرلىك تەڭدىك سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ ىسكە اسىرىلۋىن باقىلاۋ جانە قولداۋ.
وسىعان دەيىن ەلىمىزدە عىلىمي دارەجەسى بار ازاماتتاردىڭ ۇلەسى تۋرالى جازعان ەدىك.