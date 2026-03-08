ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:50, 08 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋ سالاسىندا قانشا ايەل بار

    استانا. KAZINFORM - بۇگىندە قازاقستانداعى مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەردىڭ جارتىسىنان استامىن ايەلدەر قۇرايدى. الايدا ساياسي جانە باسشىلىق لاۋازىمداردا ولاردىڭ ۇلەسى ايتارلىقتاي تومەن.

    ا
    Фото: ЖИ

    ايەلدەردىڭ بيلىك قۇرىلىمىنداعى ورنى تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا مالىمدەدى.

    مينيسترلىك قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگى دەرەكتەرىنە سۇيەنە وتىرىپ، 2026-جىلعى 1-قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا قازاقستانداعى بارلىق مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ 56 پايىزىن ايەلدەر قۇرايتىنىن حابارلادى.

    الايدا باسشىلىق قىزمەتتەگى ايەلدەردىڭ ۇلەسى ەداۋىر تومەن - %38,9.

    سوڭعى جىلدارى بۇل كورسەتكىشتەر ايتارلىقتاي وزگەرمەگەن: مەملەكەتتىك قىزمەتتەگى ايەلدەردىڭ ۇلەسى 55-56 پايىز دەڭگەيىندە ساقتالسا، باسشىلىق لاۋازىمداردا شامامەن %39 شاماسىندا قالىپ وتىر.

    قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا ايەل اكىمدەر جوق.

    مينيسترلىك سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى ۇسىنعان 2024-جىلعى مالىمەتتەردى كەلتىردى. وعان سايكەس، ساياسي مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر اراسىندا ايەلدەر سانى ەرلەرگە قاراعاندا الدەقايدا از - 59 ايەل جانە 692 ەر ادام.

    ساياسي مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر قاتارىنا:

    • پرەزيدەنت تاعايىندايتىن لاۋازىمدار جانە ولاردىڭ ورىنباسارلارى؛

    • پارلامەنت پالاتالارى مەن ولاردىڭ ءتوراعالارى تاعايىندايتىن نەمەسە سايلايتىن تۇلعالار؛

    • كونستيتۋتسياعا سايكەس پرەزيدەنت پەن ۇكىمەتتىڭ وكىلدەرى؛

    • ورتالىق اتقارۋشى ورگاندار مەن ۆەدومستۆولاردىڭ باسشىلارى جانە ولاردىڭ ورىنباسارلارى جاتادى.

    ال اكىمشىلىك مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر اراسىندا جاعداي وزگەشە: مۇندا ايەلدەر سانى ەرلەردەن كوپ. ايەلدەر - 47099 ادام، ال ەرلەر - 36632 ادام.

    اكىمشىلىك مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر - ساياسي مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر قۇرامىنا كىرمەيتىن جانە مەملەكەتتىك ورگانداردا ءوز قىزمەتتىك مىندەتتەرىن تۇراقتى كاسىبي نەگىزدە اتقاراتىن قىزمەتكەرلەر.

    قازىرگى تاڭدا ۇكىمەت قۇرامىندا ءۇش ايەل-مينيستر بار، ال ەر مينيسترلەر سانى - 21.

    پارلامەنتتە دە گەندەرلىك تەڭسىزدىك بايقالادى. 2026-جىلعى ناۋرىزداعى جاعداي بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسى قۇرامىندا 17 ايەل دەپۋتات جانە 80 ەر دەپۋتات بار. ال ءماجىلىس اپپاراتىندا ايەلدەر باسىم – 57 پايىز، ەرلەر – 43 پايىز.

    قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى سەناتى قۇرامىندا ايەل دەپۋتاتتاردىڭ ۇلەسى ءسال جوعارى - 49 سەناتوردىڭ 10 ى نەمەسە 20,4 پايىزى ايەلدەر. سەنات اپپاراتىندا ايەلدەردىڭ ۇلەسى - 42,9 پايىز، ەرلەر - 57,1 پايىز.

    ەسكە سالا كەتەيىك، قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ 2023-جىلعى جارلىعىمەن وڭىرلەر اكىمدەرىنىڭ گەندەرلىك ماسەلەلەر جونىندەگى كەڭەسشىلەرى ينستيتۋتى قۇرىلعان. بۇل كەڭەسشىلەر ازاماتتىق سەكتور وكىلدەرى بولىپ تابىلادى جانە ولاردىڭ نەگىزگى مىندەتى - وڭىرلەردە گەندەرلىك تەڭدىك سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ ىسكە اسىرىلۋىن باقىلاۋ جانە قولداۋ.

    وسىعان دەيىن ەلىمىزدە عىلىمي دارەجەسى بار ازاماتتاردىڭ ۇلەسى تۋرالى جازعان ەدىك.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار