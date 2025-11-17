قازاقستاننىڭ ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحاناسىندا ەستون ادەبيەتى بۇرىشى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحاناسىندا ەستونيا پرەزيدەنتى الار كاريستىڭ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا ەستون ادەبيەتى بۇرىشىنىڭ سالتاناتتى اشىلۋى ءوتتى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى حابارلادى.
سالتاناتتى راسىمگە ەستونيا پرەزيدەنتى الار كاريس، ەستونيانىڭ ءبىرىنشى حانىمى سيرە كاريس، ق ر مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا، ديپلوماتيالىق كورپۋس وكىلدەرى، وتاندىق جانە ەستوندىق ادەبيەت پەن ونەر قايراتكەرلەرى جانە باسقا دا رەسمي تۇلعالار قاتىستى.
- قازاقستان دا، ەستونيا دا ءوز ادەبيەتىنىڭ نەگىزىن باي اۋىز ادەبيەتىنەن الاتىنى - كوڭىل اۋدارتاتىن ورتاق قاسيەت. ايتىس سەكىلدى ءداستۇرلى حالىق ونەرى ادەبيەت پەن جازبا ءتىلدىڭ دامۋىنا بەرىك نەگىز بولدى. ءبىر كەزدە باسپا ءىسىنىڭ پايدا بولۋى الەمدى تۇبەگەيلى وزگەرتكەن ەدى، بۇگىندە جاساندى ينتەللەكت تە سونداي اۋقىمدى وزگەرىستەر اكەلىپ جاتىر. الايدا دامۋ جولىندا وتكەننىڭ قۇندىلىقتارىن ساقتاۋ دا ماڭىزدى. ايتىس تا، كىتاپ تا سونىڭ جارقىن مىسالى. ەستون ادەبيەتىنىڭ بۇرىشى دوستىق پەن جاڭا اشىلۋلار مەكەنىنە اينالسىن دەپ تىلەيمىن، - دەدى ەستونيا باسشىسى قۇتتىقتاۋ سوزىندە.
ءىس-شارا بارىسىندا ايدا بالايەۆا الار كاريس پەن ونىڭ جۇبايى سيرە كاريستى قارسى الىپ، قاتىسۋشىلاردى ماڭىزدى مادەني وقيعامەن قۇتتىقتادى.
- بۇگىن ءبىز قازاقستان مەن ەستونيا اراسىنداعى تەرەڭ سيمۆولدىق مانگە يە ماڭىزدى وقيعانىڭ كۋاسى بولىپ وتىرمىز. بارشاڭىزدى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحاناسىندا ەستون ادەبيەتى بۇرىشىنىڭ اشىلۋىمەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن! بۇل - ءسوزدىڭ، رۋحانياتتىڭ كۇشى ارقىلى ەلدەر مەن حالىقتاردى جاقىنداستىراتىن ۇزاق مەرزىمدى ءارى ماڭىزدى باستامانىڭ ءبىر بولىگى. وزدەرىڭىز تابالدىرىعىن اتتاپ وتىرعان ق ر ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحاناسىندا ەستونيا ادەبيەتى مەن ەستون قالامگەرلەرى تۋرالى 100 دەن استام قۇندى باسىلىم ساقتالعان. ولاردىڭ قاتارىندا ەستون ادەبيەتىنىڭ كورنەكتى وكىلدەرى - يۋحان سمۋۋل، پاۋل كۋۋسبەرگ، ياان كروسس سىندى قالامگەرلەردىڭ شىعارمالارى دا بار. ءبىز بۇگىن ەستونيانىڭ باي ادەبي داستۇرىمەن جاقىنىراق تانىسۋ مۇمكىندىگى تۋىپ وتىرعانىنا قۋانىشتىمىز، - دەدى ايدا بالايەۆا.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ەستون ادەبيەتى بۇرىشىنىڭ اشىلۋى قازاقستان مەن ەستونيا اراسىنداعى مادەني بايلانىستى نىعايتۋ جولىنداعى جاڭا قادام بولىپ، ەكى ەل حالقى اراسىنداعى دوستىق ديالوگتى دامىتۋعا ىقپال ەتەدى. بۇرىشتا ەستونيانىڭ كلاسسيكتەرى مەن زاماناۋي اۆتورلارىنىڭ شىعارمالارى، بالالارعا ارنالعان يلليۋستراتسيالانعان باسىلىمدار، قازاق شىعارمالارىنىڭ ەستون تىلىنە اۋدارمالارى، سونداي-اق ەستون جازۋشىلارىنىڭ قازاق تىلىنە ءتارجىمالانعان ەڭبەكتەرى قويىلعان.
كورمەدە شامامەن 320 باسىلىم ۇسىنىلدى، ونىڭ 200 دەن استامىن ەستون تاراپى سىيعا بەرگەن. قالعان كىتاپ قورى – ق ر ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحاناسىنىڭ ەستون، ورىس جانە اعىلشىن تىلدەرىندەگى ەستون ادەبيەتى مەن ونىڭ اۆتورلارىنا ارنالعان باسىلىمدارى.
ولاردىڭ ىشىندە مۇحتار اۋەزوۆتىڭ الەمگە ايگىلى «اباي جولى» رومان-ەپوپەياسىنىڭ ەستون تىلىندەگى اۋدارماسى، سونداي-اق انتون حانسەن تاممساارە، يانن كاپلينسكي، اندرۋس كيۆيرياحك جانە باسقا دا بەلگىلى ەستون جازۋشىلارىنىڭ شىعارمالارى بار.
اتالعان جوبا ەستونيانىڭ قازاقستانداعى ەلشىلىگىنىڭ قولداۋىمەن جۇزەگە استى جانە ەستون تىلىندە باسىلىپ شىققان العاشقى كىتاپتىڭ 500 جىلدىعىنا ارنالدى. باستامانىڭ ماقساتى - ەستون مادەنيەتىن، ءتىلىن جانە ادەبي مۇراسىن كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ.
ادەبيەت بۇرىشىنىڭ اشىلۋىمەن قاتار كوميكستەر كورمەسى دە ءوتتى. ەكسپوزيتسيا 12 نەگىزگى سيۋجەتتەن تۇرادى، ولاردىڭ ءارقايسىسى ەستونيانىڭ ادەبي داستۇرىندەگى ماڭىزدى كەزەڭدى كورسەتەدى.
كورمە 2025-جىلدىڭ 30-قاراشاسىنا دەيىن وتەدى.
ءىس-شارا اياسىندا ايدا بالايەۆا مەن ەستونيانىڭ ءبىرىنشى حانىمى سيرە كاريس ونەر مۋزەيىن ارالاپ، ۇلتتىق مۋزىكالىق اسپاپتار كوللەكتسياسىمەن، قازاقتىڭ ۇلتتىق كيىمدەرى، باس كيىمدەرىنىڭ ۇلگىلەرىمەن تانىستى.
سيرە كاريسكە «Joshy Qazaq National Group» مۋزىكالىق توبىنىڭ كونسەرت-لەكسياسى ەرەكشە اسەر قالدىردى. توپ مۇشەلەرى ۇلتتىق اسپاپتاردى وزدەرى جاساپ، ءداستۇرلى مۋزىكالىق شىعارمالار جازىپ، ورىندايدى. ودان كەيىن سيرە كاريس پەن ايدا بالايەۆا ك. بايسەيىتوۆا اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ونەر ۋنيۆەرسيتەتىندە بەلگىلى ديريجەر رامۋس پۋرا جەتەكشىلىك ەتەتىن تاللين ەسكى قالا كوللەدجىنىڭ (Tallinna vanalinn) ىشەكتى اسپاپتار وركەسترىنىڭ كونتسەرتىنە قاتىستى.
بۇعان دەيىن قازاقستان ستۋدەنتتەرى ەستونيا ۋنيۆەرسيتەتتەرىنەن تاعىلىمدامادان وتەتىنىن جازعان بولاتىنبىز.