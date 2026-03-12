قازاقستاننىڭ كوك ءتۇستى ءتولقۇجاتىن جاھان جۇرتشىلىعى جاقسى بىلەدى جانە قۇرمەتتەيدى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ Ⅲ رەسپۋبليكالىق فورۋمىندا ءتولقۇجاتىمىزعا حالىقارالىق سەنىم جوعارى، وراسان زور كۇشكە يە قۇجات رەتىندە مويىندالاتىنىن ايتتى.
- قازىرگى قازاقستان كوپتەگەن ەلدەن كوش ىلگەرى. شارتاراپقا ەكونوميكالىق دامۋى ورنىقتى، ساياسي احۋالى تۇراقتى، ءتۇرلى ءدىن مەن مادەنيەتكە قۇرمەتپەن قارايتىن ەل رەتىندە تانىلدىق.
ءبىز وركەنيەتارالىق جانە ءدىنارالىق ديالوگ ءوربىتۋدى، حالىقارالىق قۇقىقتى ساقتاپ، بەيبىت قاتار ءومىر ءسۇرۋدى، يادرولىق قارۋدى تاراتپاي، ءوزارا سەنىم جانە قاۋىپسىزدىك شارالارىن نىعايتۋدى جاقتايمىز.
قازاقستان ۇلتتىق مۇددەسىن، ەگەمەندىگىن ءاردايىم قورعايدى. كەلەشەكتە دە سولاي بولماق، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى ازاماتتارىمىز دۇنيە ءجۇزىن ەمىن-ەركىن شارلاپ، شەتەلدەردە ءبىلىم الادى، كاسىبىن جۇرگىزەتىنىن ايتتى.
- ءبىز - جاسامپاز ۇلتپىز. قارىم-قاتىناستى قيراتپايمىز، باۋىرىمىزعا تارتامىز. ەشكىمدى جاتىرقامايمىز، بولىنبەيمىز، بىرىگىپ، تاتۋ-ءتاتتى تىرشىلىك ەتەمىز.
سوندىقتان ءبىزدىڭ ءتولقۇجاتىمىزعا حالىقارالىق سەنىم جوعارى، وراسان زور كۇشكە يە قۇجات رەتىندە مويىندالادى.
ازاماتتارىمىز دۇنيە ءجۇزىن ەمىن- ەركىن شارلاپ، شەتەلدەردە ءبىلىم الادى، كاسىبىن جۇرگىزەدى. بۇل ەلىمىزدىڭ الەمنىڭ الپاۋىت مەملەكەتتەرىمەن تەرەزەسى تەڭ، مول مۇمكىندىكتەرگە يە ەكەنىنە ايقىن دالەل.
ءبىز ادىلەتتى قازاقستاننىڭ نەگىزىن قالاپ جاتىرمىز. بۇل ەلدە كەز كەلگەن ادام الەۋمەتتىك مارتەبەسىنە، ساياسي، يدەولوگيالىق تاڭداۋىنا، تىلىنە، دىنىنە، ەتنيكالىق شىعۋ تەگىنە قاراماستان، ءوز قارىم-قابىلەتىن تولىق پايدالانا الادى.
وسى تۇرعىدان جاڭا حالىق كونستيتۋتسياسىنىڭ جوباسى ورتاق وتانىمىز - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جارقىن كەلەشەگىنە بەرىك ءارى مىزعىماس ىرگەتاس بولادى دەپ ايتا الامىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بارلىق دەڭگەيدەگى ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ Ⅲ رەسپۋبليكالىق فورۋمىندا جۇرت الدىنداعى بەدەلىن كوتەرۋ ءۇشىن ۇلت مۇددەسىنە شەكەدەن قاراپ، شەكتەن شىعاتىندار بار ەكەنىن ايتتى.
- «ساياسي بۋللينگپەن» شەتەلدىك ازاماتتاردىڭ اينالىساتىنى ءوز الدىنا. ءبىراق وسى قيتۇرقى ارەكەتكە ءوز ازاماتتارىمىزدىڭ بارۋىن، ونىڭ ۇستىنە سەبەپسىز سوقتىعۋىن ءتۇسىنۋ وتە قيىن. كەيبىرەۋلەر ءوز باعاسىن اسىرىپ، جۇرت الدىنداعى بەدەلىن كوتەرۋ ءۇشىن ۇلت مۇددەسىنە شەكەدەن قاراپ، شەكتەن شىعادى. تىم بولماسا جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ يدەولوگيالىق جانە ساياسي مانىنە، ۇسىنىلعان نورمالاردىڭ قانداي ءرول اتقاراتىنىنا ءبىر ءسات ءۇڭىلىپ كورگەن ءجون. ءبىز ارناۋلى رەجيمدى تەك قاراجات، ياعني كاپيتال تارتۋ ءۇشىن ەنگىزىپ وتىرمىز. مۇنداي ارتىقشىلىق قارجىلىق باسقارۋ، سالىق جەڭىلدىكتەرى جانە سوت راسىمدەرىنە قاجەتتى جۇمىستاردى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن بەرىلەدى. ماسەلەن، وسىنداي رەجيم الاتاۋ قالاسىنا قاتىستى قولدانىلماق. كونستيتۋتسيادا ارناۋلى قۇقىق رەجيمىن بەكىتۋ ارقىلى ءبىز ينۆەستورلارعا قولايلى جاعداي جاسايمىز. جەر جۇزىنە قازاقستاندى تۇراقتى، اشىق، كەدەرگىسىز جانە ىشكى نارىقتاعى احۋالى ايقىن ەل رەتىندە كورسەتەمىز. مۇنداي اۋماقتار قازاقستاننىڭ ءبىرتۇتاس كونستيتۋتسيالىق، قۇقىقتىق كەڭىستىگىنىڭ اجىراماس بولىگى سانالادى جانە سولاي بولىپ قالا بەرەدى. كونستيتۋتسيالىق جۇيەنىڭ اسا ماڭىزدى بولىگى رەتىندە ەلىمىزدىڭ اۋماقتىق تۇتاستىعى مەن مەملەكەتتىك قۇرىلىمى مىزعىماس سيپاتقا يە، - دەدى پرەزيدەنت.
اتا زاڭ جوباسىندا ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ مارتەبەسى ايقىندالدى. بۇل - ءمان-ماڭىزى زور نورما. ءتول ۆاليۋتانىڭ ەلتاڭبا، تۋ جانە انۇرانمەن قاتار تۇرۋى بەكەر ەمەس.
- جاڭا اتا زاڭىمىزدا تاۋەلسىزدىكتى، ەگەمەندىكتى جانە اۋماقتىق تۇتاستىقتى قورعاۋ باستى قاعيداتتار رەتىندە كورسەتىلگەنىنە تاعى دا توقتالعىم كەلەدى. بۇل ەرەجەلەردى قايتا قاراۋعا، باسقاشا تاپسىرلەۋگە بولمايدى. ياعني ول مۇلدەم وزگەرمەيدى. وسىنداي نەگىزگى ەرەجەلەرمەن قاتار، اتا زاڭ جوباسىندا ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ مارتەبەسى ايقىندالدى. بۇل - ءمان-ماڭىزى زور نورما. ءتول ۆاليۋتانىڭ ەلتاڭبا، تۋ جانە انۇرانمەن قاتار تۇرۋى بەكەر ەمەس. بۇل جاڭاشىلدىق ەگەمەندىكتى، سونىڭ ىشىندە قارجىلىق دەربەستىكتى قۇقىقتىق تۇرعىدان قورعاۋدى كوزدەيدى. مىنا نارسەنى اتاپ وتكىم كەلەدى: قازاقستان حالقى بيلىكتىڭ باستاۋى جانە ەگەمەندىكتىڭ يەسى سانالادى. وسى ەرەجە كونستيتۋتسيا جوباسىندا جاڭا نورما رەتىندە ناقتى بەكىتىلدى. بۇل - جاڭا اتا زاڭ مەملەكەتتىگىمىزدىڭ تۇعىرىن نىعايتا تۇسەدى دەگەن ءسوز. مۇنىڭ، اسىرەسە، گەوساياسي احۋال قۇبىلىپ، تۇراقسىزدىق ورناپ، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە سىن-قاتەرلەر ءتونۋى مۇمكىن كەزەڭدە ماڭىزى زور. اتا زاڭنىڭ ءماتىنى عانا ەمەس، ءمانى مەن ماعىناسى وزگەردى. وندا سان عاسىرلىق مەملەكەتتىلىك ءداستۇرىمىز، ماقسات-مۇراتتارىمىز بەن مىزعىماس قۇندىلىقتارىمىز ناقتى كورسەتىلدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى ادام قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن قورعاۋدى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە كوتەرەدى.