قازاقستاننىڭ جوعارى وقۋ ورىندارى حالقارالىق رەيتينكتە رەكوردتىق ناتيجە كورسەتتى
استانا. قازاقپارات - QS Quacquarelli Symonds حالىقارالىق تالدامالىق اگەنتتىگى QS World University Rankings by Subject 2026 پاندىك رەيتينگىن جاريالادى. بيىل قازاقستاننىڭ جوعارى وقۋ ورىندارى ءوز پوزيتسيالارىن نىعايتىپ، ورتالىق ازيا بويىنشا تاريحي رەكورد ورناتتى.
QS پاندىك رەيتينگى 100-دەن استام ەل مەن اۋماقتاعى 1900 ۋنيۆەرسيتەت ۇسىناتىن 21 مىڭنان استام ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىن سالىستىرمالى تۇردە باعالاۋ ناتيجەسىندە جاسالعان. رەيتينگ 55 ءپاندى جانە 5 ءىرى باعىتتى قامتيدى: ونەر جانە گۋمانيتارلىق عىلىمدار، ينجەنەريا جانە تەحنولوگيالار، ءومىر تۋرالى عىلىمدار جانە مەديتسينا، جاراتىلىستانۋ عىلىمدارى، الەۋمەتتىك عىلىمدار جانە مەنەدجمەنت.
2026 -جىلعى ناتيجەلەر بويىنشا اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتى «ءبىلىم بەرۋ جانە وقىتۋ» باعىتى بويىنشا الەمدە 41-ورىن الىپ، توپ-50 قاتارىنا ەندى. بۇل - ورتالىق ازيا ەلدەرى ءۇشىن ەڭ جوعارى ناتيجە.
قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق كونسەرۆاتورياسى العاش رەت «ورىنداۋشىلىق ونەر» باعىتى بويىنشا الەمنىڭ ۇزدىك 100 ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ قاتارىنا كىردى.
ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى ءتورت سالالىق جانە 23 پاندىك رەيتينگتە ۇسىنىلىپ، كورسەتكىش سانى بويىنشا ەلدەگى كوشباسشى اتاندى. ودان كەيىن ءبىر سالالىق جانە 15 پاندىك رەيتينگكە ەنگەن ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى ورنالاستى. قازاق ۇلتتىق اگرارلىق زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتى، قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق كونسەرۆاتورياسى جانە اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتى وزدەرىنىڭ بەيىندى باعىتتارى بويىنشا جوعارى ناتيجەلەر كورسەتتى.
Satbayev University 2026 -جىلعى پاندىك رەيتينگتەردە جاڭا پوزيتسيالار سانى بويىنشا ەلدە ەكىنشى ورىن الدى.
بيىل قازاقستاندىق ۋنيۆەرسيتەتتەر «ءبىلىم بەرۋ جانە وقىتۋ» مەن «لينگۆيستيكا» باعىتتارى بويىنشا كورسەتكىشتەرىن جاقسارتتى. سونىمەن قاتار «بۋحالتەرلىك ەسەپ جانە قارجى»، «بيولوگيالىق عىلىمدار»، «قورشاعان ورتا تۋرالى عىلىمدار» جانە «ماتەريال تانۋ» پاندەرى بويىنشا العاش رەت رەيتينگكە ەندى.
QS ۇيىمىنىڭ اعا ۆيتسە-پرەزيدەنتى بەن ساۋتەردىڭ ايتۋىنشا، جاڭا ناتيجەلەر قازاقستاننىڭ جوعارى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگى ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى.
- جاڭا پاندەر بويىنشا 14 ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىنىڭ العاش رەت رەيتينگكە ەنۋى حالىقارالىق مويىنداۋدىڭ كۇشەيگەنىن دالەلدەيدى. قازاقستان «ءبىلىم بەرۋ جانە وقىتۋ» جانە «لينگۆيستيكا» باعىتتارى بويىنشا كورسەتكىشتەرىن جاقسارتىپ، «ورىنداۋشىلىق ونەر» باعىتى بويىنشا العاش رەت توپ-100 قاتارىنا ەندى، - دەدى ول.
QS ۇيىمىنىڭ وڭىرلىك ديرەكتورى سەرگەي حريستوليۋبوۆ قازاقستان ورتالىق ازيادا پاندىك رەيتينگتەردىڭ توپ-100 قاتارىنا ەنگەن جالعىز ەل ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- «ءبىلىم بەرۋ جانە وقىتۋ» باعىتى بويىنشا توپ-50 قاتارىنا ەنۋ - تەك اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتى ءۇشىن عانا ەمەس، بۇكىل ۇلتتىق جوعارى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى ءۇشىن ماڭىزدى جەتىستىك. قازاقستاننىڭ پاندىك رەيتينگتەردەگى قاتىسۋى 13 ۋنيۆەرسيتەتكە دەيىن ءوسىپ، ولار 4 باعىت پەن 27 ءپان بويىنشا 70 پوزيتسياعا يە بولدى. بۇل - رەكوردتىق كورسەتكىش، - دەدى ول.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل ناتيجەلەر قازاقستاننىڭ جوعارى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ تۇراقتى دامىپ كەلە جاتقانىن جانە ونىڭ جاھاندىق اكادەميالىق كەڭىستىككە ىقپالداسۋى كۇشەيگەنىن كورسەتەدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان ستۋدەنتتەرى 30-دان استام يننوۆاتسيالىق IT- جوبا ۇسىندى.