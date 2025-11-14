قازاقستاننىڭ جەنەۆاداعى ب ۇ ۇ بولىمشەسىندەگى تۇراقتى وكىلى قىزمەتىنە كىرىستى
جەنەۆا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جەنەۆاداعى ب ۇ ۇ بولىمشەسى مەن باسقا دا حالىقارالىق ۇيىمدار جانىنداعى تۇراقتى وكىلى ەرجان قازىحان ب ۇ ۇ بولىمشەسىنىڭ باس ديرەكتورى تاتيانا ۆالوۆاياعا ءوز ۋاكىلەتتىلىگىن تابىس ەتىپ، مىندەتتەرىن رەسمي تۇردە اتقارۋعا كىرىستى. بۇل تۋرالى س ءى م ءمالىم ەتتى.
- اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ەلشى ە. قازىحان ت. ۆالوۆاياعا ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ءىلتيپاتىن جەتكىزىپ، قازاقستاننىڭ جەنيەۆاداعى ب ۇ ۇ بولىمشەسىنىڭ جۇمىسىن ودان ءارى قولدايتىنىن قۋاتتادى. ت. ۆالوۆايا ءوز كەزەگىندە قازاقستاننىڭ ب ۇ ۇ اياسىنداعى بەلسەندى جۇمىسىن قۇپتاپ، تۇراقتى وكىلدى بولىمشە قىزمەتىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىمەن تانىستىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار، تاراپتار بىرلەسكەن جوبالار مەن كوپجاقتى ءىس-شارالاردى ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرىن، ب ۇ ۇ-نىڭ جەنەۆا الاڭىندا قازاقستاننىڭ ءىرى حالىقارالىق باستامالارىن ودان ءارى ىلگەرىلەتۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلادى. الماتىداعى ب ۇ ۇ-نىڭ ورتالىق ازيا مەن اۋعانستان ءۇشىن ورنىقتى دامۋ ماقساتتارى جونىندەگى وڭىرلىك ورتالىعىنىڭ جۇمىسى مەن كەلەسى جىلى استانادا وتەتىن وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميتكە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ەرجان قازىحان جەنيەۆا قالاسىنداعى (شۆەيتساريا) بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ بولىمشەسى مەن باسقا دا حالىقارالىق ۇيىمدار جانىنداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇراقتى وكىلى لاۋازىمىنا تاعايىندالعانىن جازعان ەدىك.