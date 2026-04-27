قازاقستاننىڭ جاڭا سپۋتنيكتەرى قاشان ىسكە قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ جاڭا سپۋتنيكتەرى قاشان ۇشىرىلادى؟ بۇل سۇراققا ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى جاۋاپ بەردى.
- قازاقستاندا جەردى قاشىقتان زوندتاۋ (ج ق ز) سپۋتنيكتەرىنىڭ جاڭا بۋىنىن قالىپتاستىرۋ جانە قولدانىستاعى توپتامانى جاڭارتۋ باعىتىندا جۇيەلى جۇمىستار ءجۇرىپ جاتىر. قازىرگى كەزدە ايىرۋ قابىلەتى ورتاشا KazEOSat-MR سەرياسىنا جاتاتىن ءۇش سپۋتنيكتى ازىرلەۋ جوباسى ىسكە اسىرىلۋ ۇستىندە. بۇل اپپاراتتار اۋىل شارۋاشىلىعى، ەكولوگيالىق مونيتورينگ، جەر رەسۋرستارىن باسقارۋ جانە توتەنشە جاعدايلاردى باقىلاۋ سياقتى سالالاردا كەڭ اۋقىمدى دەرەكتەر ۇسىنۋعا باعىتتالعان. سپۋتنيكتەر قازىرگى ۋاقىتتا جيناقتاۋ جانە سىناق كەزەڭىندە، ال ولاردىڭ ۇشىرىلۋى 2027 -جىلعا جوسپارلانعان، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
سونىمەن قاتار، 2026-2029-جىلدارعا ارنالعان ايىرۋ قابىلەتى جوعارى KazEOSat-HR سپۋتنيكتەرىنىڭ توپتاماسىن قۇرۋ جوباسى ماقۇلداندى.
- بۇل سپۋتنيكتەر جوعارى دالدىكتەگى تۇسىرىلىمدەر ارقىلى ينفراقۇرىلىمدىق جوسپارلاۋ، جەر كاداسترى، قاۋىپسىزدىك جانە قورعانىس سالالارىنداعى مىندەتتەردى ءتيىمدى شەشۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. جالپى العاندا، جاڭا ج ق ز سپۋتنيكتەرىن ىسكە قوسۋ قازاقستاننىڭ عارىشتىق مونيتورينگ جۇيەسىن ساپالى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىپ، دەرەكتەردىڭ دالدىگى مەن جەدەلدىگىن ارتتىرادى، - دەپ اتالىپ وتكەن ۆەدومستۆو اقپاراتىندا.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى موڭعوليا، نيگەريا جانە كونگوعا سپۋتنيكتەردى ەكسپورتتاۋ جۇمىسىنا تۇسىنىك بەردى.