قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى الەمدىك ب ا ق- تا تاريحي شەشىم رەتىندە باعالانىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى الەمدىك ب ا ق- تا تاريحي شەشىم رەتىندە باعالانىپ وتىر. بۇل تۋرالى «رەفەرەندۋم-2026» ونلاين مارافونى بارىسىندا «قازاقپارات» حاا قىتاي رەداكسياسىنىڭ شەف-رەداكتورى مۇقتار مۇرات ايتتى.
- جالپى، ءبىر ەلدە بولىپ جاتقان، اسىرەسە اتا زاڭىنا ەنگىزىلەتىن وزگەرىستەر، رەفورمالار مەملەكەت ىشىندەگى عانا ساياسي وقيعا ەمەس. ول الەمدىك قاۋىمداستىق دەڭگەيىندە دە ماڭىزدى. سوندىقتان الەمدەگى جەتەكشى اقپارات قۇرالدارى جاڭا كونستيتۋتسيامىزدىڭ جوباسىنا قاتىستى كوپتەگەن ماتەريال جاريالاپ جاتىر. اتالعان ماتەريالداردا قازاقستاندا بولىپ جاتقان رەفورمالار مەملەكەتتىڭ ۇزاقمەرزىمدى تۇراقتىلىعىن ساقتاۋ ءارى ءتيىمدى مەملەكەت جۇيەسىن قۇرۋ ءۇشىن جاسالىپ جاتقان تاريحي شەشىم رەتىندە باعالانىپ وتىر. مۇنان بولەك، قازاقستاننىڭ بۇرىنعى سۋپەرپرەزيدەنتتىك مودەلدەن باس تارتىپ، «كۇشتى پرەزيدەنت - ىقپالدى پارلامەنت - ەسەپ بەرەتىن ۇكىمەت» قۇرۋ ۇستىندە دەگەن وڭ پىكىرلەر باسىم، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار، ول اگەنتتىكتىڭ قىتاي رەداكتسياسى قىتاي باسپا ءسوز بەتتەرىندەگى قازاقستانعا قاتىستى اقپاراتتاردى مۇقيات باقىلاپ وتىراتىندىقتارىن اتاپ ءوتتى.
- قىتاي قاۋىمداستىعى قازاقستاندا بولىپ جاتقان رەفورمالارعا زور قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر. رەسمي بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنان بولەك، قىتايدىڭ جەكە بلوگەرلەرى جانە قاراپايىم الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارى قىزۋ تالقىلاپ جاتىر. بايقاۋىمىزشا، اتا زاڭعا ەنگىزىلىپ جاتقان وزگەرىستەر، قازاقستاننىڭ ساياسي جۇيەسىندەگى رەفورمالار دەموكراتيالىق قۇرىلىمدى نىعايتۋ، مادەنيەتتى مەملەكەتتەردىڭ قاتارىنا قوسىلۋعا ۇمتىلۋ جولىنداعى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ كورەگەندىلىگى ءارى باتىل شەشىم قابىلداۋى رەتىندە باعالانۋدا، - دەدى مۇقتار مۇرات.
بۇعان دەيىن ءماجىلىس دەپۋتاتى ەرمۇرات باپي جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى قابىلدانسا، ەلدەگى ساياسي پارتيالاردىڭ سانى ارتۋ كەرەك دەگەن پايىم ايتتى.
سونداي-اق، قىتاي قوعامى قازاقستانداعى ساياسي رەفورمالار ناتيجەلەرىنە جوعارى باعا بەرەتىنىن جازعانبىز.
اۆتور
مارلان جيەمباي