قازاقستاننىڭ حالىقارالىق رەزەرۆتەرى 125,7 ميلليارد دوللارعا جەتتى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا ۇلتتىق قوردىڭ اكتيۆتەرى 11 ايدىڭ ىشىندە قانشالىقتى وسكەنىن ايتتى.
- تاۋارلار مەن قىزمەتتەر ەكسپورتى 68 ميلليارد دوللارعا دەيىن، ياعني، 0,7 پايىز تومەندەدى. بۇعان مەتالدار مەن ونىڭ كەندەرى جانە ۋران ەكسپورتىنىڭ ازايۋى اسەر ەتتى. يمپورت كولەمى كەرىسىنشە 57,5 ميلليارد دوللارعا دەيىن، ياعني، 5,5 پايىز ءوستى. كىرىس بالانسىنىڭ تاپشىلىعى -17,5 ميلليارد دوللارعا دەيىن، ياعني، 2,7 پايىز ازايدى، - دەدى ول.
ۇتتىق بانك باسشىسى ساۋدا پروفيتسيتىنىڭ قىسقارۋى تولەم بالانسىنا جانە ۆاليۋتا باعامىنا قىسىم كورسەتىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
- جالپى حالىقارالىق رەزەرۆتەر قاراشا ايىندا 125,7 ميلليارد دوللار بولدى. جىل باسىنان بەرگى ءوسىم 20,1 پايىز. ۇلتتىق بانكتىڭ التىن- ۆاليۋتا رەزەرۆتەرى 62,1 ميلليارد دوللارعا دەيىن، ياعني، 35,5 پايىز، ال ۇلتتىق قوردىڭ اكتيۆتەرى 63,6 ميلليارد دوللارعا دەيىن، ياعني، 8,1 پايىز ۇلعايدى، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇكىمەتتە 11 ايدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ قورىتىندىسى قارالىپ جاتىر.