قازاقستاننىڭ بالا قۇقىقتارىن قورعاۋ تەتىكتەرى جوعارى باعالاندى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين الماتىدا ب ۇ ۇ بالالار قورىنىڭ (يۋنيسەف) ەۋروپا جانە ورتالىق ازيا بويىنشا ايماقتىق ديرەكتورى رەدجينا دە دومينيچيسپەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ەرلان قارين بالالاردى قورعاۋ جانە ولاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن ساقتاۋ مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ باسىم باعىتى ەكەنىن ءارى بۇل ماسەلە ەل پرەزيدەنتىنىڭ ءجىتى نازارىندا تۇرعانىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار قازاقستاندا بالالار قۇقىعىن قورعاۋدىڭ زاڭنامالىق جانە ينستيتۋتسيونالدىق نەگىزدەرى قالىپتاسقانىن ايتتى.
ماسەلەن، ايەلدەردىڭ قۇقىقتارى مەن بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتەتىن زاڭ قابىلداندى. زاڭعا سايكەس بۋللينگ ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزىلىپ، زورلىق- زومبىلىقتىڭ بارلىق تۇرىنە قاتىستى جازا كۇشەيتىلدى. قابىلدانعان شارالاردىڭ ناتيجەسىندە بالالارعا قاتىستى اسا اۋىر قىلمىستار 30 پايىزعا، ال بالالار مەن جاس وسپىرىمدەردى جىنىستىق قاتىناسقا تۇسۋگە ماجبۇرلەۋ قىلمىستارى 12,5 پايىزعا ازايدى.
سونداي-اق بالالاردى قورعاۋدىڭ ءتۇرلى اسپەكتىلەرىنە، اتاپ ايتقاندا، بالالار مەن وتباسىلارعا كومەك كورسەتۋ ينفراقۇرىلىمىنا، تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋ، زورلىق-زومبىلىق پەن سۋيتسيدتىڭ الدىن الۋ شارالارىن ەنگىزۋگە قاتىستى 7 زاڭعا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلدى. بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ جۇمىسى جالعاسىپ جاتىر.
«ادال ازامات» ءبىرتۇتاس تاربيە باعدارلاماسى قابىلدانىپ، ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. «قازاقستان بالالارى» كەشەندى باعدارلاماسى مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن كەلىسىلىپ جاتىر.
بۇعان قوسا بالا قۇقىقتارىن قورعاۋ جۇيەسىن وڭىرلىك دەڭگەيدە ودان ءارى نىعايتۋ ءىسى جالعاسىپ جاتىر. وسى باعىتتا بالا قۇقىقتارى جونىندەگى باسقارمالار قۇرىلىپ، قورعانشىلىق ۇيىمدارىنىڭ شتاتى ۇلعايۋدا.
رەدجينا دە دومينيچيس قازاقستاننىڭ بالا قۇقىقتارىن قورعاۋ سالاسىندا قابىلداعان شارالارىن جوعارى باعالادى. سونداي-اق ەلىمىزدىڭ بۇل رەتتە وڭىرگە عانا ەمەس، ەۋروپانىڭ ءبىرقاتار مەملەكەتىنە ۇلگى بولىپ وتىرعانىن ايتتى.
يۋنيسەف ايماقتىق ديرەكتورى قازاقستاننىڭ MICS-2024 باعدارلاماسىنداعى (مۋلتينديكاتورلىق كلاستەرلىك زەرتتەۋ) جەكەلەگەن باعىتتار بويىنشا جاقسى ناتيجەگە قول جەتكىزگەنىن ەسكە سالدى.
دە دومينيچيس حانىم بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جونىندەگى ناقتى جۇمىس تەتىكتەرىنە وڭ باعا بەرىپ، ەلىمىزدىڭ تاجىريبەسىن باسقا مەملەكەتتەرگە ۇسىنۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى. ول قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ وسى سالاداعى رەفورمالارى بالالاردى قورعاۋ ىسىنە سەرپىن اكەلگەنىن اتاپ ءوتتى.
كەزدەسۋ سوڭىندا تاراپتار ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا جانە بولاشاق ۇرپاق مۇددەسىنە ساي بىرلەسكەن باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋعا نيەتتى ەكەنىن راستادى.
ايتا كەتەلىك مەملەكەتتىك كەڭەسشى ازاماتتىق ماسەلەلەرى جونىندەگى كوميسسيانىڭ كەزەكتى وتىرىسىن وتكىزگەن ەدى.