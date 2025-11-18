قازاقستاننىڭ 10 وڭىرىندە ينفلياتسيا باياۋلادى - ۇلتتىق بانك
استانا. KAZINFORM - قازان ايىندا ەلدە جىلدىق ينفلياتسيا %12,6 بولدى (قىركۇيەكتە - %12,9)، دەپ جازدى ۇلتتىق بانك.
جىلدىق ينفلياتسيا 10 وڭىردە باياۋلادى، 6 وڭىردە جەدەلدەپ، 4 وڭىردە بۇرىنعى دەڭگەيدە قالدى.
- قازاندا ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسى جىلدىق ماندە %13,5- دى قۇرادى (قىركۇيەكتە - %12,7). وسى توپتاعى تاۋارلاردىڭ باعاسى ۇلىتاۋ وبلىسىندا (%16,7) الدەقايدا جوعارى، ال الماتى قالاسىندا (%10,4) مەيىلىنشە تومەن ءتۇستى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
قازان ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن تاۋارلاردىڭ باعاسى جىلدىق ماندە %11,0 بولدى (قىركۇيەكتە - %10,8). ەڭ جوعارى ءمان اقتوبە وبلىسىندا (%14,0)، ەڭ تومەنگى ءمان الماتى قالاسىندا (%8,5) تىركەلگەن.
قازاندا اقىلى كورسەتىلەتىن قىزمەت باعاسىنىڭ ءوسۋ قارقىنى جىلدىق ماندە %12,9- عا دەيىن باياۋلادى (قىركۇيەكتە - %15,3).
سونىمەن قاتار قىزىلوردا وبلىسىندا (%8,6) جالپى رەسپۋبليكالىق دەڭگەيدەن باعا ءبىرشاما تومەن ءتۇستى.
قازاندا ەل كولەمىندە ايلىق ينفلياتسيا %0,5- عا ءوستى.
ايتا كەتەيىك، جاۋاپتى مينيسترلىك ازىق- تۇلىك ينفلياتسياسىن باقىلاۋعا قاتىستى جاڭا تەتىكتەر ۇسىندى.