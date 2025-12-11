قازاقستانمەن ساۋدا-ساتتىقتى دامىتۋعا مۇددەلىمىز - يران پرەزيدەنتى
استانا. KAZINFORM - يران قازاقستانمەن ساۋدا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا مۇددەلى. بۇل تۋرالى اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆپەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوز بارىسىندا يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان ايتتى.
- يران مەن قازاقستاننىڭ مادەني-رۋحاني بايلانىستارىنىڭ تاريحى وتە تەرەڭنەن تامىر الادى. سول زاماندا، ۇلى جىبەك جولى كەزىندە دە بايلانىستارىمىز بولعان. قازاقستان تاۋەلسىزدىك العانعا دەيىن دە قارىم-قاتىناسىمىز ۇزىلگەن ەمەس. قازاقستان قارىم-قاتىناس ءبىز ءۇشىن وتە ماڭىزدى. ويتكەنى، يسلام توڭكەرىسىنەن كەيىن كورشى مۇسىلمان مەملەكەتتەرمەن ىنتىماقتاستىعىمىزدى دامىتىپ كەلەمىز. ولاردىڭ اراسىندا قازاقستان ءبىز ءۇشىن وتە ماڭىزدى مەملەكەت، - دەدى يران پرەزيدەنتى.
مارتەبەلى مەيمان كوپتەگەن حالىقارالىق، ايماقتىق ماسەلەدە قازاقستان مەن يراننىڭ كوزقاراسى ۇقساس ەكەنىن ايتتى.
- ە ا ە و، ش ى ۇ، ي ى ۇ اياسىنداعى ىنتىماقتاستىعىمىز جىل سايىن دامىپ كەلەدى. بۇل بايلانىستاردى تەرەڭدەتە تۇسۋگە مىندەتىمىز. ءبىزدىڭ ايماق پروبلەماسى كوپ ايماق. وكىنىشكە وراي، ايماعىمىزدا كوپتەگەن پروبلەما بار. ا ق ش پەن باتىس ەلدەرى حالىقارالىق قۇقىقتى بەلىنەن باسا وتىرىپ، بىزگە كوپتەگەن قيىندىق تۋدىرىپ وتىر، - دەدى ماسۋد پەزەشكيان.
سونىمەن قاتار يران پرەزيدەنتى قازاقستانمەن اراداعى تاۋار اينالىمى بيىل 40 پايىزعا وسكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل وتە جاقسى كورسەتكىش. ءبىراق، ساۋدا-ساتتىق سالاسىندا مۇنان دا جوعارى جەتىستىكتەرگە جەتە الامىز. ءبىز وتكەن كەزدەسۋىمىزدە ساۋدا اينالىمىن 3 ميلليارد دوللارعا جەتكىزۋگە كەلىسكەنبىز جانە وسى جولدا جۇمىسىمىزدى ارى قاراي جالعاستىرا بەرۋىمىز قاجەت. ءبىراق، بۇل رەتتە بانك سالاسىنا قاتىستى ماسەلە بار. ونى دا جاقىن ارادا شەشەمىز دەپ ۇمىتتەنەمىن. يران ە ا ە و ارقىلى قازاقستانمەن ساۋدا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا مۇددەلى، - دەدى يران پرەزيدەنتى.
بۇعان دەيىن اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكياندى قارسى العانىن جازعان ەدىك.
قازىرگى ۋاقىتتا تاراپتار جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ جاتىر. ونىڭ بارىسىندا ساۋدا- ەكونوميكالىق، كولىك-لوگيستيكا جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى قازاق-يران ىنتىماقتاستىعىن ودان ءارى نىعايتۋ ماسەلەلەرى تالقىلانباق.
بۇعان دەيىن Kazimform-نىڭ اناليتكالىق شولۋشىسى استانا مەن تەگەران اراسىنداعى كەلىسسوزدىڭ استارىنا ءۇڭىلىپ كورگەن ەدى.