قازاقستانمەن قارىم-قاتىناستى ودان ءارى دامىتۋعا ۇمتىلامىز - پۋتين
ماسكەۋ. KAZINFORM - قازاقستان مەن رەسەي پرەزيدەنتتەرى كەلىسسوز جۇرگىزدى. كەلىسسوز بارىسىندا رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين قازاقستان مەن رەسەي - جاقىن سەرىكتەس، دوستاس ءارى وداقتاس ەلدەر ەكەنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
ونىڭ سوزىنشە، بۇل ناقتى ىستەردەن بايقالادى. رەسەي - قازاقستاننىڭ جەتەكشى ساۋدا-ەكونوميكالىق سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى جانە باستى ينۆەستورلار قاتارىندا. بىلتىر ساۋدا اينالىمى 27 ميلليارد دوللاردان استى.
- قۇرمەتتى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى، ءسىزدى ماسكەۋدە، كرەمل سارايىندا قارسى العانىما وتە قۋانىشتىمىن. بۇگىن ماسكەۋگە ۇكىمەت مۇشەلەرىنەن جانە بيزنەس وكىلدەرىنەن قۇرالعان ۇلكەن دەلەگاتسيا كەلگەنىن كورىپ وتىرمىز. قازاقستانمەن اراداعى قارىم-قاتىناسىمىز قارقىندى دامىپ كەلەدى. نەگىزگى قۇجاتتاردا جازىلعان ۋاعدالاستىقتاردىڭ وزەكتىلىگىن ءومىردىڭ ءوزى كورسەتۋدە. قازاقستان مەن رەسەي - جاقىن سەرىكتەس، دوستاس ءارى وداقتاس ەلدەر. بۇل ناقتى ىستەردەن بايقالادى. رەسەي - قازاقستاننىڭ جەتەكشى ساۋدا-ەكونوميكالىق سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى جانە باستى ينۆەستورلار قاتارىندا. بىلتىر ساۋدا اينالىمى 27 ميلليارد دوللاردان استى. بيىلعى 9 ايدا بۇل كورسەتكىش 20 ميلليارد دوللارعا جەتتى. كوپتەگەن رەسەيلىك كومپانيا قازاقستاندا تابىستى جۇمىس ىستەپ جاتىر. قازاقستاننىڭ بيزنەس وكىلدەرى دە رەسەيدە ءوز كاسىپتەرىن اشىپ، بەلسەندى جۇرگىزۋدە. ءبىز حالىقارالىق ارەنادا تىعىز بايلانىس ورناتتىق. ءبىرقاتار وڭىرلىك ۇيىمعا مۇشەمىز. الداعى كۇندەرى بىشكەكتە وتەتىن ۇقشۇ فورۋمىندا، ودان كەيىن سانكت-پەتەربۋرگتەگى ت م د- عا جانە ە ا ە و- عا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ ءداستۇرلى باسقوسۋلارىندا كەزدەسەمىز. باعدارلامامىز وتە مازمۇندى، ونىڭ بارلىعى ورىندالىپ جاتىر. ءسىزدىڭ بۇگىنگى ساپارىڭىزدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا مەموراندۋمدار ازىرلەندى. بۇل بايلانىستارىمىزدى جوعارى مەملەكەتارالىق دەڭگەيگە شىعارۋدى كوزدەيدى. ارينە، بۇل ءبىزدى قۋانتادى. قازاقستانمەن قارىم-قاتىناستى ودان ءارى دامىتۋعا ۇمتىلامىز، - دەدى رەسەي كوشباسشىسى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، كرەملدە قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.
كەيىننەن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتيننىڭ كەلىسسوزى باستالعانى بەلگىلى بولدى.