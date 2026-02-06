قازاقستاندىقتارعا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ زاڭسىز ارەكەتتەرى ءۇشىن وتەماقى الۋ قۇقىعى بەرىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - «ءادىل ءسوز» قورىنىڭ باسشىسى قارلىعاش جامانقۇلوۆا كونستيتۋتسياعا مەملەكەت تاراپىنان كەلتىرىلگەن زالالدى وتەۋ تۋرالى نورمانى ەنگىزۋدى ۇسىندى.
- مەملەكەت پەن ونىڭ ورگاندارى تۋرالى ايتقاندا، ەڭ الدىمەن كۇن سايىن ادامداردىڭ تاعدىرىمەن بەتپە-بەت كەلەتىن بيلىك تۋرالى ءسوز قوزعايمىز. قاراپايىم ادام ءۇشىن ءدال وسى مەملەكەتتىك شەشىمدەر، رۇقساتتار، تىيىمدار، تەكسەرۋلەر نەمەسە فورمالدى جاۋاپتار كوبىنە جۇمىس ىستەۋ، ءبىلىم الۋ، ەمدەلۋ نەمەسە ءوز مەنشىگىن قورعاۋ مۇمكىندىگىن ايقىندايدى، - دەدى ق. جامانقۇلوۆا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ 8- وتىرىسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ زاڭسىز ارەكەتتەرى نەمەسە ارەكەتسىزدىگى سالدارىنان كەلتىرىلگەن زياندى وتەۋ - قۇقىقتىق مەملەكەتتىڭ جانە قۇقىقتار مەن بوستاندىقتاردىڭ دەكلاراتيۆتى ەمەس، ناقتى سيپاتتا بولۋىن كورسەتەدى.
- قازاقستاندىقتار جاريا بيلىك ورگاندارىنىڭ قىزمەتىنەن كەلگەن زالال ءۇشىن لايىقتى وتەماقى الۋى ءتيىس. ەگەر ازاماتقا ادىلەتسىزدىك جاسالسا، ول جوعالتقان ۋاقىتى، جۇمساعان قاراجاتى نەمەسە ءتىپتى مورالدىق زيانى ءۇشىن وتەماقى الۋ مۇمكىندىگىنە يە بولۋى كەرەك، - دەدى قور باسشىسى.
سونىمەن بىرگە، مۇنداي كونستيتۋتسيالىق كەپىلدىك ازاماتتاردى قورعاپ قانا قويماي، مەملەكەتتىك ورگاندار مەن لاۋازىمدى تۇلعالار تاراپىنان زاڭسىز شەشىم قابىلداۋ مەن قۇقىققا قايشى ارەكەتتەر جاساۋ ءقاۋپىن ازايتاتىن تۇراقتى الدىن الۋ اسەرىن دە بەرەدى.
- سوت مەملەكەتتىك ورگاندار مەن لاۋازىمدى تۇلعالاردىڭ شەشىمدەرى نەمەسە ارەكەتتەرى زاڭسىز دەپ تانىعان جاعدايدا، ازاماتتارعا وسىنداي وتەماقى الۋ مۇمكىندىگىن كەپىلدەندىرۋ قاجەت. مۇنداي كەپىلدىكتى ءدال كونستيتۋتسيا دەڭگەيىندە بەكىتۋ قازاقستاننىڭ ءاربىر ازاماتىنىڭ سۋبەكتىلىگىن كونستيتۋتسيالىق دەڭگەيدە مويىنداۋ بولماق، - دەدى قارلىعاش جامانقۇلوۆا.
