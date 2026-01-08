قازاقستاندىقتارعا شەتەلدە قيىن جاعدايعا تاپ بولعان كەزدە كىم كومەكتەسەدى
استانا. KAZINFORM - بىلتىر 31 -جەلتوقساندا سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتە كوزدەلگەن «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ شەتەلدەگى مۇددەلەرىن ءبىلدىرۋ» باعدارلاماسى بويىنشا قاراجاتتى پايدالانۋ قاعيدالارىنا وزگەرىس ەنگىزىلدى.
اتاپ ايتقاندا، قۇجات اتاۋى «فورس- ماجورلىق جاعدايلاردى قوسا العاندا، قيىن جاعدايعا تاپ بولعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارىنىڭ قۇقىقتارى مەن مۇددەلەرىن قورعاۋ جونىندەگى ءىس-شارالاردى ىسكە اسىرۋ قاعيدالارى، سونداي-اق بولعان مەملەكەتتە قايتىس بولعان قازاقستان ازاماتتارىنا قاتىستى شارالار قابىلداۋ قاعيدالارى» دەپ وزگەرتىلدى.
سونىمەن قاتار قاعيدالاردىڭ ءوزى جاڭا رەداكتسيادا باياندالدى.
وسى قاعيدالاردا قيىن جاعداي دەپ كەلەسى جايتتارعا بايلانىستى تۋىنداعان جاعدايلار ەسەپتەلەدى:
- فورس- ماجورلىق احۋالدارعا وراي پايدا بولعان جاعدايلار (ەڭسەرىلمەيتىن كۇش، ياعني وسى جاعدايلار كەزىندە توتەنشە جانە الدىن الۋعا بولمايتىن ءمان-جايلار، ونىڭ ىشىندە بولۋ مەملەكەتىندەگى دۇلەي قۇبىلىستار، اسكەري ءىس-قيمىلدار، توتەنشە جاعداي)؛
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارىن شەت مەملەكەتكە زاڭسىز اكەلۋ؛
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا قارسى باعىتتالعان قۇقىققا قايشى ءىس-ارەكەتتەر؛
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى شەتەلدە وسى قاعيدالاردىڭ 10-تارماعىنىڭ 5) تارماقشاسىندا كوزدەلگەننەن تىس جاعدايلاردا قايتىس بولسا.
قارجىلاي كومەكتىڭ تۇرلەرىنە تومەندەگى شىعىستار جاتادى:
- شەت مەملەكەتتەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا دەيىنگى كولىك شىعىستارىن تولەۋ (ەكونومكلاستى اۋە بيلەتىنىڭ قۇنىنان اسپايدى)؛
- ءبىر جولعى ماتەريالدىق كومەك:
تاماقتانۋ (قازاقستان ازاماتىنا كۇنىنە 80 ا ق ش دوللارىنا بالامالى سومادان اسپايدى) 3 تاۋلىكتەن ارتىق ەمەس؛
تۇرۋ (كۇنىنە 100 ا ق ش دوللارىنا بالامالى سومادان اسپايدى) 3 تاۋلىكتەن ارتىق ەمەس؛
ءبىرىنشى قاجەتتىلىكتەگى زاتتار بولماعان جاعدايدا ولاردى ساتىپ الۋ (280 ا ق ش دوللارىنا بالامالى سومادان اسپايدى).
- جۇكتى جونەلتۋ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قايتىس بولعان ازاماتىنىڭ دەنەسىن (قايتىس بولعانداردىڭ كۇلى سالىنعان ساۋىتتار مەن تابىتتاردى) ەلگە تاسىمالداۋ، بالزامداۋ، ءمايىتحانادا دەنەنى ساقتاۋ، بولعان مەملەكەتىندە جەرلەۋ نەمەسە كرەماتسيالاۋ جونىندەگى قىزمەتتەرگە اقى تولەۋدى قامتيدى.
- قارجىلىق كومەك كورسەتۋ قيىن جاعدايدا قالعان قازاقستان ازاماتى اقشا قاراجاتىن پايدالانباعان نەمەسە پايدالانا الماعان جاعدايدا وسى قاعيدالارعا سايكەس جۇزەگە اسىرىلادى.
سونىمەن قاتار اتالعان قۇجاتقا سايكەس، ەلىمىزدىڭ ازاماتتارىنا شەتەلدە قيىن جاعدايعا تاپ بولعان كەزدە قارجىلاي كومەك سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مەن ونىڭ شەتەلدەگى مەكەمەلەرى ارقىلى ءوتىنىش نەگىزىندە كورسەتىلەدى. جاعداي مەن قۇجاتتار تەكسەرىلەدى، زاڭ بۇزۋ نەمەسە وزگە دە نەگىزدەر بولعان جاعدايدا كومەك كورسەتىلمەيدى. ال قارجىلاي كومەك قايتارىمسىز تۇردە قولما-قول نەمەسە اقشا اۋدارۋ ارقىلى بەرىلەدى. وسىعان بايلانىستى تولىق اقپاراتتى سىلتەمە ارقىلى وقي الاسىز.
اتالعان بۇيرىق 2026 -جىلعى 16 -قاڭتاردان باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستان پوست كەڭەستىك كەڭىستىكتە سانيتارلىق اۆياتسيا جۇيەسى دامىپ كەلە جاتقان ساناۋلى عانا ەلدەردىڭ ءبىر ەكەنىن جازعانبىز.
اۆتور
تاستان تويانوۆ