قازاقستاندىقتار VR تەحنولوگياسى ارقىلى جاڭا ماماندىقتاردى ۇيرەنە الادى
استانا. KAZINFORM – ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى كادرلاردى دايارلاۋ جۇيەسىنە ۆيرتۋالدى شىندىق تەحنولوگيالارىن ەنگىزە باستادى.
بۇل جۇمىسسىز ازاماتتارعا تەوريانى عانا ەمەس، ناقتى جۇمىس جاعدايلارىنا بارىنشا جاقىن سيفرلىق ورتادا پراكتيكالىق داعدىلاردى پىسىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، وقۋ پروتسەسى ەكى كەزەڭگە بولىنگەن. ءبىرىنشى كەزەڭدە قاتىسۋشىلار Skills Enbek سيفرلىق پلاتفورماسىندا بەس باعىتتىڭ بىرەۋى بويىنشا قاشىقتىقتان ونلاين-كۋرستاردان وتەدى. وقىتۋ مەملەكەتتىك جانە ورىس تىلىندە قولجەتىمدى.
تەوريالىق ءبولىم اياقتالعاننان كەيىن وقىتۋ مانساپ ورتالىقتاردا سىرتتاي فورماتتا جالعاسادى. وندا VR- شلەمدەردىڭ كومەگىمەن قاتىسۋشىلار العان بىلىمدەرىن بەكىتىپ، كاسىبي داعدىلاردى ناقتى وندىرىستىك ورتاعا جاقىن جاعدايدا پىسىقتايدى. باعدارلامانى اياقتاعان سوڭ ءار قاتىسۋشىعا سەرتيفيكات بەرىلەدى، ول پلاتفورماداعى جەكە كابينەتىندە اۆتوماتتى تۇردە كورسەتىلەدى.
پيلوتتىق جوبا قازاقستاننىڭ بەس قالاسىندا: قونايەۆ، وسكەمەن، تۇركىستان، شىمكەنت جانە استانادا ىسكە اسىرىلادى. ەلوردادا ىسكە قوسۋ بيىلعى جىلدىڭ ءساۋىر ايىنا جوسپارلانعان، ودان كەيىن باعدارلاماعا ەنگەن قالعان وڭىرلەردە كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىلەدى.
- مۇنداي زاماناۋي سيفرلىق شەشىمدەر ازاماتتاردىڭ جۇمىس بەرۋشىلەر تالاپتارىنا تەزىرەك بەيىمدەلۋىنە جانە نارىققا دايىن پراكتيكالىق داعدىلارمەن شىعۋىنا كومەكتەسەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن ەلوردادا وقۋشىلار VR ارقىلى بولاشاق ماماندىقتارىن سىناپ كورگەن بولاتىن.