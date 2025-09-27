قازاقستاندىقتار قانداي جاعدايدا بىرنەشە جەردە جۇمىس ىستەي الادى
استانا. KAZINFORM – ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى سۆەتلانا جاقىپوۆا قازاقستاندىقتار قانداي جاعدايدا بىرنەشە جەردە جۇمىس ىستەي الاتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ەلدە بىرنەشە جەردە ەڭبەك ەتۋگە رۇقسات ەتىلگەن، الايدا بەلگىلى ءبىر شەكتەۋلەر بار.
- تەك ەكى جەردە عانا ەمەس، ءتورت جەردە دە جۇمىس ىستەۋگە بولادى. ەڭ باستى تالاپ - تاۋلىكتىك جالپى جۇمىس ۋاقىتى 12 ساعاتتان اسپاۋى ءتيىس. مىسالى، نەگىزگى جۇمىس ۋاقىتى 6 ساعات بولاتىن مەدبيكەلەر نەمەسە دارىگەرلەر ەكى جەردە جۇمىس ىستەي الادى. ايتالىق، كلينينگتىك كومپانيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ دە بىرنەشە قىزمەتتى قاتار الىپ جۇرۋگە مۇمكىندىگى بار. مىسالى، ادام ءبىر نىساندى 4 ساعاتتا تازالاپ ۇلگەرسە، ول ءۇش جەردە ەڭبەك ەتە الادى. ءبىراق ەڭبەك كودەكسىنە سايكەس، تاۋلىكتىك جالپى جۇمىس ۋاقىتى 12 ساعاتتان اسپاۋى كەرەك، - دەدى مينيستر.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ءدال وسى ماسەلەنە قاتىستى زاڭگەر پىكىر بىلدىرگەن ەدى.