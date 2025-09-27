ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:14, 27 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قازاقستاندىقتار قانداي جاعدايدا بىرنەشە جەردە جۇمىس ىستەي الادى

    استانا. KAZINFORM – ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى سۆەتلانا جاقىپوۆا قازاقستاندىقتار قانداي جاعدايدا بىرنەشە جەردە جۇمىس ىستەي الاتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.

    Светлана Жакупова Светлана Жақыпова
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ەلدە بىرنەشە جەردە ەڭبەك ەتۋگە رۇقسات ەتىلگەن، الايدا بەلگىلى ءبىر شەكتەۋلەر بار.

    - تەك ەكى جەردە عانا ەمەس، ءتورت جەردە دە جۇمىس ىستەۋگە بولادى. ەڭ باستى تالاپ - تاۋلىكتىك جالپى جۇمىس ۋاقىتى 12 ساعاتتان اسپاۋى ءتيىس. مىسالى، نەگىزگى جۇمىس ۋاقىتى 6 ساعات بولاتىن مەدبيكەلەر نەمەسە دارىگەرلەر ەكى جەردە جۇمىس ىستەي الادى. ايتالىق، كلينينگتىك كومپانيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ دە بىرنەشە قىزمەتتى قاتار الىپ جۇرۋگە مۇمكىندىگى بار. مىسالى، ادام ءبىر نىساندى 4 ساعاتتا تازالاپ ۇلگەرسە، ول ءۇش جەردە ەڭبەك ەتە الادى. ءبىراق ەڭبەك كودەكسىنە سايكەس، تاۋلىكتىك جالپى جۇمىس ۋاقىتى 12 ساعاتتان اسپاۋى كەرەك، - دەدى مينيستر.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ءدال وسى ماسەلەنە قاتىستى زاڭگەر پىكىر بىلدىرگەن ەدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار