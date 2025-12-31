قازاقستاندىقتار مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى سمارتفونمەن جيى الا باستادى
استانا. KAZINFORM - موبيلدى سەرۆيستەر مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى الۋدىڭ نەگىزگى ارناسىنا اينالىپ كەلەدى. 2025-جىلدىڭ باسىنان بەرى قازاقستاندىقتار ونلاين فورماتتا 51,5 ميلليوننان استام قىزمەت العان، ولاردىڭ شامامەن جارتىسى eGov Mobile موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى كورسەتىلگەن، دەپ حابارلايدى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى.
بۇگىندە قازاقستاندا مەملەكەتتىك قىزمەتتەردىڭ شامامەن %90 ونلاين فورماتتا قولجەتىمدى. eGov.kz پورتالىنا تىركەلگەن پايدالانۋشىلار سانى 15,1 ميلليون ادامنان اسادى. ونىڭ ىشىندە 610 مىڭ پايدالانۋشى 2025-جىلدىڭ باسىندا قوسىلعان.
- eGov Mobile موبيلدى قوسىمشاسىن 11,7 ميلليوننان استام قازاقستاندىق پايدالانادى، ال اي سايىنعى بەلسەندى اۋديتورياسى - 6,4 ميلليون پايدالانۋشى. كۇن سايىن قوسىمشانى 671 مىڭنان استام ادام قولدانادى. 2025-جىلى ازاماتتار ءۇشىن 220 سيفرلىق سەرۆيس پەن مەملەكەتتىك قىزمەت قولجەتىمدى بولدى، - دەپ جازىلعان مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
نەگىزگى انىقتامالار مەن قىزمەتتەردەن بولەك، ازاماتتار جاڭا سيفرلىق قۇرالداردى دا بەلسەندى پايدالانىپ جاتىر. ەڭ سۇرانىسقا يە سەرۆيستەردىڭ قاتارىندا بانك قارىزدارى مەن ميكروكرەديت الۋدان ەرىكتى باس تارتۋ سەرۆيسى، سوتتىلىقتىڭ بار-جوعى تۋرالى انىقتاما جانە زاڭدى تۇلعانىڭ تىركەۋ ارەكەتتەرى تۋرالى انىقتاما بار.
2025-جىلدىڭ ماۋسىم ايىنان باستاپ قازاقستاندا ازاماتتاردىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىمەن ءوزارا ءىس-قيمىلىن قامتاماسىز ەتەتىن «زاڭ مەن ءتارتىپ» سەرۆيسى ەنگىزىلدى. بۇل سەرۆيس موبيلدى قوسىمشالار ارقىلى قوڭىراۋ شالماي نەمەسە جەكە بارماي-اق قۇقىقبۇزۋشىلىقتار تۋرالى جەدەل حابارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
تامىز ايىندا eGov Mobile قوسىمشاسىنا سوڭعى جىلدارداعى ەڭ ءىرى جاڭارتۋ جاسالدى. نەگىزگى جاڭاشىلدىق - جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىنا نەگىزدەلگەن eGov AI ينتەللەكتۋالدى ىزدەۋ جۇيەسى.
- 2025-جىلى eGov.kz پورتالى ارقىلى قازاقستاندىقتار 25,7 ميلليون استام مەملەكەتتىك قىزمەت الدى. پورتالداعى ەڭ تانىمال مەملەكەتتىك قىزمەتتەر قاتارىندا زەينەتاقى اۋدارىمدارى تۋرالى انىقتاما الۋ، ەمحاناعا تىركەلۋ، ف-6 نىسانى (جىلجىمايتىن مۇلىكتىڭ بار-جوعى تۋرالى انىقتاما) بار. وعان قوسا، بيىل مەملەكەتتىك ونلاين-سەرۆيستەردىڭ اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن ارتتىرۋ جانە پايدالانۋشىلاردىڭ دەرەكتەرىن الاياقتاردان قورعاۋ جۇمىستارى كۇشەيتىلدى، - دەيدى ۆەدومستۆو.
اتاپ ايتقاندا، 2025-جىلدىڭ قازان ايىنان باستاپ eGov.kz پورتالىندا اۆتوريزاتسيالاۋ ءتارتىبى وزگەرتىلدى. ەندى ەلەكتروندىق تسيفرلىق قولتاڭبامەن (ە ت س ق) اۆتوريزاتسيانىڭ ءبىرىنشى كەزەڭىنەن كەيىن پايدالانۋشى 1414 نومىرىنەن جىبەرىلەتىن SMS- كود ارقىلى جەكە باسىن راستاۋى قاجەت. بۇل وزگەرىستەر eGov.kz پورتالىنا، سونداي-اق ونىڭ قۇرامداس بولىكتەرىنە (eOtinish سەرۆيسى، «اشىق ۇكىمەت» پورتالى) قاتىستى.
سونىمەن بىرگە، پايدالانۋشىلاردىڭ ىڭعايلىلىعى ءۇشىن لوگين مەن پارول ارقىلى كىرۋ مۇمكىندىگى دە قولجەتىمدى بولدى: پايدالانۋشى ج س ن/ب س ن مەن قۇپيا ءسوزدى ەنگىزەدى، ال جەكە باسىن راستاۋ ە ت س ق كومەگىمەن جۇزەگە اسىرىلادى. بۇل وزگەرىستەر ەلەكتروندىق ۇكىمەت پورتالى eGov.kz جانە ونىڭ كومپونەنتتەرىنە (eOtinish سەرۆيسى، Smart Bridge پلاتفورماسى، «اشىق ۇكىمەت» پورتالى) قولدانىلادى.
بۇعان دەيىن 2025-جىلى قازاقستانداعى سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ ءۇشىن قانداي شارالار اتقارىلعانىن جازعان ەدىك.