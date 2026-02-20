قازاقستاندىقتار كورەيادان ەرىكتى تۇردە شىعۋ باعدارلاماسى قاشانعا دەيىن جالعاسادى
استانا. KAZINFORM - كورەيا رەسپۋبليكاسىندا زاڭسىز جۇمىس ىستەپ جۇرگەن قازاقستان ازاماتتارى ەلدەن ايىپپۇل تولەمەي جانە قايتا كىرۋگە تىيىم سالىنباي ەرىكتى تۇردە شىعا الادى.
بۇل مۇمكىندىكتى ازاماتتار 2026-جىلدىڭ اقپان ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن قولدانۋىنا بولادى. باعدارلاما 2025-جىلدىڭ جەلتوقسان ايىنان باستاپ ىسكە قوسىلعان.
ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى زاڭسىز كوشى-قوندى ازايتۋ جانە ازاماتتارىمىزدىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت مينيسترلىگىمەن جۇرگىزگەن كەلىسسوزدەر بارىسىندا ەرىكتى شىعۋ باعدارلاماسىنىڭ ۋاقىتىن ۇزارتۋعا كەلىستى.
اتالعان شارالار قۇقىقتىق سالداردى جەڭىلدەتۋگە جانە ءوز مارتەبەسىن رەتتەۋگە دايىن ازاماتتاردى قولداۋعا باعىتتالعان. باعدارلاما ءماجبۇرلى تۇردە دەپورتاتسيالاۋعا جاتاتىن قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىق جاساعان تۇلعالارعا، سونداي- اق 2025-جىلدىڭ 1-جەلتوقسانىنان كەيىن زاڭسىز مارتەبەگە يە بولعان شەتەلدىكتەرگە قولدانىلمايدى.
باعدارلاماعا قاتىسۋ ءۇشىن پاسپورت، ەرىكتى شىعۋ تۋرالى ءوتىنىش جانە اۋە بيلەتى قاجەت. الدىن الا حابارلاندىرۋ ۇشۋ كۇنىنە 15 تەن 3 كۇن قالعانعا دەيىنگى ارالىقتا كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ كوشى-قون قىزمەتتەرى ارقىلى بەرىلۋى ءتيىس.
ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى قازاقستان ازاماتتارىنا زاڭسىز ميگراتسيا، ەلدەن شىعارىلۋ، ايىپپۇلدار، قۇقىقتاردىڭ شەكتەلۋى جانە ەڭبەك داعدارىستارىنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن شەتەلدە تەك زاڭدى نەگىزدە ەڭبەك ەتۋگە كەڭەس بەرەدى.
تەك رەسمي جانە تەكسەرىلگەن ەڭبەك ەتۋ ارنالارى - ليتسەنزيالانعان جۇمىسپەن قامتيتىن جەكەشە اگەنتتىكتەر، مەملەكەتتىك باعدارلامالار جانە جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ رەسمي ۇسىنىستارىن پايدالانۋ قاجەت.
ە ح ا ق م شەتەلدە ەڭبەك ەتەتىن قازاقستان ازاماتتارىنىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستاردى جالعاستىرا بەرەدى.
بۇعان دەيىن كورەياداعى زاڭدى جۇمىس اياسىنداعى ءتيىستى كەلىسىمگە قاشان قول قويىلاتىنىن، ياعني Employment Permit System (EPS) جۇيەسىن ىسكە اسىرۋ قاي مەرزىمگە بەلگىلەنىن جازعان ەدىك.