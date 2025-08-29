قازاقستاندىقتار كۇنىنە قانشا ءدارى ساتىپ الادى
استانا. قازاقپارات - Taٌba ءبىرىڭعاي تاۋارلاردى تاڭبالاۋ جانە قاداعالاۋ وپەراتورى ءدارى-دارمەكتى سيفرلىق تاڭبالاۋ جۇيەسىنىڭ ستاتيستيكاسىن ۇسىندى. جۇيە ىسكە قوسىلعاننان بەرى قازاقستاندا 513 ميلليون ءدارى-دارمەك قاپتاماسى تاڭبالانىپ، ونىڭ ىشىندە 104 ميلليوننان استامى ءدارىحانالاردا ساتىلعان.
دارىلىك زاتتاردى مىندەتتى تاڭبالاۋ 2024-جىلعى 1-شىلدەدە ەنگىزىلدى. سول ۋاقىتتان بەرى ءدارىحانا سورەلەرى كۇن سايىن تاڭبالانعان پرەپاراتتارمەن تولىقتىرىلۋدا، ولاردىڭ ۇلەسى بۇگىندە 65 پايىزدان استى. ءبىرىڭعاي وپەراتور جۇيەسىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا، قازاقستاندىقتار ءدارىحانالاردان كۇنىنە جارتى ميلليوننان استام تاڭبالانعان ءدارى-دارمەك ساتىپ الادى. مىسالى، 2025-جىلعى 26-تامىزداعى جاعداي بويىنشا ەلىمىزدە 788 مىڭ قاپتاما ءدارى-دارمەك ساتىلعان. جالپى تامىز ايىندا كۇندىك ساتىلىم ديناميكاسى 480 مىڭنان 788 مىڭعا دەيىنگى ارالىقتا بولعان.
وڭىرلەر بويىنشا ەڭ كوپ ساتىلىم الماتىدا تىركەلدى - 21 ميلليوننان استام قاپتاما، قاراعاندى وبلىسىندا - 12 ميلليون، ءۇشىنشى ورىندا شىمكەنت - 11 ميلليوننان استام قاپتاما.
2025-جىلدىڭ تامىزىنىڭ سوڭىنداعى جاعداي بويىنشا ءدارىحانالارداعى ساتىلىم كوشباسشىسى اتسەتيلساليتسيل قىشقىلى - 4,29 ميلليون قاپتاما. ەتيل سپيرتىن (4 ميلليون) جانە ءداستۇرلى فاۆوريت پاراتسەتامولدى (3,64 ميلليون) باسىپ وزعان. دەگەنمەن، ەتيل سپيرتى ءارتۇرلى نىسانداردا توپ-10 عا ەكى بىردەي پوزيتسيامەن كىردى: 2-ورىندا 4 ميلليون قاپتامامەن جانە 8-ورىندا «ەتيل سپيرتى- DF» تۇرىندە 1,45 ميلليون قاپتاما. جالپى العاندا، ەتيل سپيرتى 5,45 ميلليون قاپتاما كولەمىمەن ابسوليۋتتى كوشباسشى.
سونىمەن قاتار تاڭبالاۋ جۇيەسى مەملەكەتتىك بيۋدجەت ەسەبىنەن بولىنەتىن ءدارى-دارمەكتىڭ تولىق باقىلاۋىن قامتاماسىز ەتەدى. تاڭبالاۋ ەنگىزىلگەننەن بەرى قازاقستاندىقتارعا: امبۋلاتوريالىق ءدارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋ اياسىندا 18,7 ميلليون قاپتاما، ستاتسيونارلىق ەم اياسىندا 34,3 ميلليون قاپتاما تاڭبالانعان ءدارى بەرىلگەن.
«تاڭبالاۋ جۇيەسى مەملەكەتتىك بيۋدجەت قاراجاتىنا ساتىپ الىناتىن دارىلەردى بەرۋدى تولىقتاي اشىق ەتەدى. مەملەكەتتىك ورگاندار ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە قاي ءدارى، قانداي كولەمدە جەتكىزىلگەنىن، قازىر قايدا تۇرعانىن جانە كىم ارقىلى قامتاماسىز ەتىلگەنىن كورە الادى»، - دەدى ءدارى-دارمەكتى تاڭبالاۋ جوباسىنىڭ جەتەكشىسى انار كاريبايەۆا.
ايتا كەتەيىك، بۇگىنگى تاڭدا تاۋارلاردى تاڭبالاۋ جانە قاداعالاۋ اقپاراتتىق جۇيەسىندە ءدارى-دارمەك اينالىمىنىڭ 10 مىڭنان استام قاتىسۋشىسى تىركەلگەن. ولاردىڭ ىشىندە: 19 وتاندىق ءوندىرۋشى، شامامەن 140 شەتەلدىك ءوندىرۋشى، 300 دەن استام يمپورتتاۋشى/ديستريبيۋتور، 3 900 دەن استام مەديتسينالىق ۇيىم، 4 630 ءدارىحانا جانە 1814 ءا م س ق جەتكىزۋشىسى بار.
قازاقستاندا بارلىق ءدارى-دارمەككە مىندەتتى سيفرلىق تاڭبالاۋ جانە قاداعالاۋ 2024-جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ قولدانىلادى. جۇيە ءاربىر قاپتاماعا قويىلاتىن بىرەگەي Data Matrix كودتارىنىڭ ارقاسىندا ءدارىنىڭ وندىرىستەن باستاپ سوڭعى تۇتىنۋشىعا ساتىلعانعا دەيىنگى تولىق ومىرلىك تسيكلىن باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. تاڭبالاۋ كونترافاكت پەن زاڭسىز اينالىمعا قارسى كۇرەستىڭ نەگىزگى قۇرالىنا اينالىپ، سونداي-اق فارمباقىلاۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە دارىلەردىڭ ساپاسىن قاداعالاۋعا سەپتىگىن تيگىزدى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىندە ءدارى-دارمەك باعاسىن %30 عا دەيىن تومەندەتۋ شارالارى قابىلدانباق.