قازاقستاندىقتار جۇمىس ىستەۋگە كوبىنە قاي ەلدەرگە بارادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان شەتەلدە جۇمىس ىستەيتىن ازاماتتاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ ماقساتىندا ءبىرقاتار ەلمەن ەڭبەك كەلىسىمىن جاساۋ باعىتىندا جۇمىس ىستەپ جاتىر.
- بيىل 9 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا شەتەلدە 156,7 مىڭ وتانداسىمىز جۇمىس ىستەپ ءجۇر. قازاقستاندىقتاردىڭ باسىم بولىگى رەسەي فەدەراتسياسىندا - 128,8 مىڭ ادام، كورەيا رەسپۋبليكاسىندا - 15,2 مىڭ ادام، پولشادا - 2,6 مىڭ ادام، ال ۇلى بريتانيادا - 1,4 مىڭ ادام ەڭبەك ەتەدى.
شەتەلدە جۇمىس ىستەيتىن ازاماتتاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ ماقساتىندا وتكەن جىلى قازاقستان مەن قاتار ۇكىمەتى اراسىندا ەڭبەك ەتۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلدى، - دەدى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
سونداي-اق ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى جىل باسىندا ۇلى بريتانيامەن ەڭبەك كوشى-قون سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى ءوزارا مەموراندۋمى جاسالعانىن ءمالىم ەتتى.
- قازىر وڭتۇستىك كورەيا، ساۋد ارابياسى، ب ا ءا، سلوۆاكيا، جاپونيا، شۆەتسيا، يتاليا، نورۆەگيا، پولشا، چەحيا، رۋمىنيا جانە فينليانديامەن مەموراندۋمعا كەلۋ جۇمىسى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ تولىقتىردى سپيكەر.
بۇعان دەيىن ەلىمىزدە كوشى-قون اعىنىن تالداۋ ورتالىعى قۇرىلاتىنى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.
سونداي-اق وسى ايدا ارنايى وپەراتسيا كەزىندە ەلوردادا زاڭسىز كوشى-قون ارناسى اشكەرەلەندى.