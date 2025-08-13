ق ز
    قازاقستاندىقتار شەنەۋنىكتەردىڭ قوسىمشا تابىسىن قاشان كورە الادى

    استانا. KAZINFORM - بيىلدان باستاپ جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىكتەر، دەپۋتاتتار مەن سۋديالار كىرىسى مەن مۇلكى تۋرالى دەكلاراتسيانى اشىق جاريالاۋعا مىندەتتى. تولىعىراق قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ ءتۇسىندىرىپ بەردى.

    Мади Такиев
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    ۇكىمەت ۇيىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتى بارىسىندا ب ا ق وكىلدەرى قازاقستاندىقتار شەنەۋنىكتەر تاپسىراتىن دەكلاراتسيامەن قاشان جانە قاي جەردەن تانىسا الاتىنىن، سونداي-اق كىرىس دەكلاراتسياسى قانداي مالىمەتتى قامتيتىنىن سۇرادى.

    - ماسەلە كۇن تارتىبىندە تۇر. دەكلاراتسيا 15-قىركۇيەككە دەيىن تاپسىرىلادى. جاريالاۋ جىل سوڭىنا دەيىن بولادى. وتكەن جىلى تىركەلگەن اقپارات جاريالانادى. وبەكتىلەر بويىنشا كەز كەلگەن قوزعالىس دەكلاراتسياعا ەنگىزىلەدى. ول جەردە جالاقى كورسەتىلمەيدى، - دەپ ءتۇسىندىردى قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ.

    ءوز كەزەگىندە پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين مينيسترلىكتەردىڭ كادر قىزمەتى، ساياسي قىزمەتشىلەردىڭ جىلجىمايتىن مۇلىك بويىنشا مالىمەتتىڭ جاريالايتىنىن ايتىپ وتىر.

    ايتا كەتسەك، زاڭنامالىق وزگەرىستەرگە سايكەس، دەكلاراتسيا تاپسىرۋدان ءبىرقاتار ازامات بوساتىلادى.

