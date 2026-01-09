قازاقستاندىقتار ءۇشىن جالاقىنى ەسەپتەۋ ءتارتىبى وزگەردى
استانا. KAZINFORM - بيىل جەكە تابىس سالىعىن ەسەپتەۋ ەرەجەسى وزگەردى. ەندى ايىنا 150 مىڭ تەڭگەگە دەيىن تابىس تاباتىن ازاماتتار بۇل سالىقتى مۇلدە تولەمەيدى. ال جالاقىسى جوعارى ادامداردىڭ دا تولەيتىن سالىعى بۇرىنعىعا قاراعاندا ازايدى.
بۇل تۋرالى Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «جاڭا ۋاقىت» اقپاراتتىق-ساراپتامالىق باعدارلاماسىندا سالىق كەڭەسشىسى حابارلادى.
- بۇرىن جەكە تابىس سالىعىن ەسەپتەگەندە 14 ا ە ك كولەمىندە شەگەرىم قولدانىلاتىن. ءقازىر بۇل مولشەر 30 ا ە ك- كە دەيىن ۇلعايتىلدى، ياعني شەگەرىم ەكى ەسەدەن دە كوبەيدى. بۇل وزگەرىس باسقا شەگەرىم تۇرلەرىنىڭ الىپ تاستالۋىمەن بايلانىستى. بۇرىن يپوتەكا بويىنشا نەمەسە كوپبالالى اتا-انا رەتىندە قوسىمشا شەگەرىمدەر قولدانۋعا بولاتىن. قازىر مۇنداي جەكە شەگەرىمدەر جوق. ەندى 30 ا ە ك كولەمىندەگى شەگەرىم بارشاعا بىردەي قولدانىلادى. ياعني ءسىز كوپبالالى اتا-انا ساناتىنا جاتپاساڭىز دا، يپوتەكاڭىز بولماسا دا، بۇل شەگەرىمدى پايدالانا الاسىز، - دەيدى گۇلنۇر نۇرلان قىزى.
جەكە تابىس سالىعى قالاي وزگەردى
بيىل قازاقستاننىڭ سالىق كودەكسىنە ەنگىزىلگەن تۇزەتۋلەرگە بايلانىستى جەكە تابىس سالىعىن ەسەپتەۋ ءتارتىبى جاڭارتىلدى. نەگىزگى وزگەرىس - سالىق سالىنبايتىن ستاندارتتى شەگەرىمنىڭ ۇلعايۋى.
بۇرىن مەملەكەت جالاقىنىڭ شامامەن 55 مىڭ تەڭگەسىن عانا ەسەپكە المايتىن. ال جاڭا ەرەجەگە سايكەس بۇل كورسەتكىش 130 مىڭ تەڭگەگە دەيىن ارتتى. ياعني ازاماتتىڭ تابىسىنىڭ ەداۋىر بولىگى ەندى سالىقتان بوساتىلادى.
بۇل قالاي جۇمىس ىستەيدى
مىسالى، ايىنا 300 مىڭ تەڭگە جالاقى الاتىن ادامدى الايىق.
الدىمەن جالاقىدان:
10% زەينەتاقى جارناسى،
2% مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جارناسى ۇستالادى.
ودان كەيىن تابىستان 130 مىڭ تەڭگە شەگەرىلىپ، تەك قالعان بولىگىنە عانا سالىق سالىنادى. سونىڭ ناتيجەسىندە بۇرىن شامامەن 21 مىڭ تەڭگە سالىق تولەنسە، ءقازىر بۇل سوما 14 مىڭ تەڭگەگە دەيىن ازايدى. ياعني اي سايىن ازاماتتىڭ قولىندا 7-8 مىڭ تەڭگە ارتىق قاراجات قالادى.
كىمدەر مۇلدە سالىق تولەمەيدى
ايىنا 150 مىڭ تەڭگەگە دەيىن تابىس تاباتىن ازاماتتار ەندى جەكە تابىس سالىعىن مۇلدە تولەمەيدى. بۇل - جاڭا وزگەرىستىڭ ەڭ ماڭىزدى تۇسى. ۇكىمەتتىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي شەشىم ەڭ الدىمەن قاراپايىم ەڭبەك ادامىن قولداۋعا باعىتتالعان. سەبەبى ەلدەگى جالدامالى قىزمەتكەرلەردىڭ جارتىسىنان استامى ءدال وسى دەڭگەيدە جالاقى الادى.
سونىمەن قاتار شەگەرىم الۋ ءۇشىن بۇرىنعىداي يپوتەكا، كوپبالالى وتباسى نەمەسە باسقا دا ساناتتار بويىنشا قوسىمشا قۇجات جيناۋدىڭ قاجەتى جوق. ەندى بۇل - بارشاعا ورتاق ستاندارتتى شەگەرىم.
سالىق بارىنە بىردەي ەمەس
جاڭا جۇيەدە سالىق مولشەرى تابىس دەڭگەيىنە قاراي وزگەرەدى:
تابىسى تومەن ازاماتتار بۇرىنعىداي %10 تولەيدى،
ال تابىسى وتە جوعارى ادامدار ءۇشىن %15 مولشەرلەمە ەنگىزىلەدى.
تاعى ءبىر ماڭىزدى جاڭالىق - زەينەتاقى تولەمدەرىنەن سالىق ۇستالمايدى. ياعني زەينەتكەرلەر ءوز جيناعان قاراجاتىن تولىق كولەمدە الادى، مەملەكەت ول تابىسقا سالىق سالمايدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى جاڭا سالىق كودەكسىندە باقىلاۋ جاساۋعا ەمەس، ءوزارا سەرىكتەستىك ورناتۋعا باسا ءمان بەرىلەتىنىن ايتقان ەدى.