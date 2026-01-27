ق ز
    قازاقستاندىقتار 1 جىلدان اسا ۋاقىتتا ءباس تىگۋ ارقىلى 4 تريلليون تەڭگەسىنەن ايىرىلعان

    استانا. KAZINFORM - قارجى مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قازاقستاندا شامامەن 700 مىڭعا جۋىق ازامات بۋكمەكەرلىك كەڭسەلەر ارقىلى تۇراقتى تۇردە ءباس تىگەدى. بۇل تۋرالى قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ۆەدومستۆودا وتكەن سيفرلىق جوبالاردىڭ تانىستىرىلىمىندا حابارلادى.

    Өзбекстанда букмекерлік кеңселердің қызметін насихаттаған 70-ге жуық сайт бұғатталды
    Фото: Ақтөбе облысының прокуратурасы

    ەرجان ءبىرجانوۆتىڭ سوزىنشە، زاڭناماعا ەنگىزىلگەن وزگەرىستەردەن كەيىن بۋكمەكەرلىك كەڭسەلەردەن تۇسەتىن سالىقتىق اۋدارىمدار كولەمى ازايعان. سوعان قاراماستان، سالانىڭ اينالىمى ءالى دە ايتارلىقتاي جوعارى بولىپ وتىر.

    - كەيىنگى ءبىر جىلدان استام ۋاقىت ىشىندە تىگىلگەن ءباستىڭ جالپى كولەمى 1,6 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. ونىڭ 1,2 تريلليون تەڭگەسى ۇتىس رەتىندە قايتارىلعان، ياعني قايتارىم دەڭگەيى - 75 پايىز. ال قالعان 25 پايىزى بۋكمەكەرلىك ۇيىمداردىڭ ۇلەسىندە قالادى. قازىرگى تاڭدا شامامەن 700 مىڭ ادام تۇراقتى تۇردە ءباس تىگۋمەن اينالىسادى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.

    وسى كورسەتكىشتەرگە سۇيەنسەك، ەلدەگى ەرەسەكتەردىڭ 15-20 پايىزى بۋكمەكەرلىك ويىن وينايدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، تۇركىستان وبلىسىندا 166 ميلليون تەڭگە قارىزى بار 21 بورىشكەر قۇمار ويىنعا اقشا سالعان.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
