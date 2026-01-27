قازاقستاندىقتار 1 جىلدان اسا ۋاقىتتا ءباس تىگۋ ارقىلى 4 تريلليون تەڭگەسىنەن ايىرىلعان
استانا. KAZINFORM - قارجى مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قازاقستاندا شامامەن 700 مىڭعا جۋىق ازامات بۋكمەكەرلىك كەڭسەلەر ارقىلى تۇراقتى تۇردە ءباس تىگەدى. بۇل تۋرالى قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ۆەدومستۆودا وتكەن سيفرلىق جوبالاردىڭ تانىستىرىلىمىندا حابارلادى.
ەرجان ءبىرجانوۆتىڭ سوزىنشە، زاڭناماعا ەنگىزىلگەن وزگەرىستەردەن كەيىن بۋكمەكەرلىك كەڭسەلەردەن تۇسەتىن سالىقتىق اۋدارىمدار كولەمى ازايعان. سوعان قاراماستان، سالانىڭ اينالىمى ءالى دە ايتارلىقتاي جوعارى بولىپ وتىر.
- كەيىنگى ءبىر جىلدان استام ۋاقىت ىشىندە تىگىلگەن ءباستىڭ جالپى كولەمى 1,6 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. ونىڭ 1,2 تريلليون تەڭگەسى ۇتىس رەتىندە قايتارىلعان، ياعني قايتارىم دەڭگەيى - 75 پايىز. ال قالعان 25 پايىزى بۋكمەكەرلىك ۇيىمداردىڭ ۇلەسىندە قالادى. قازىرگى تاڭدا شامامەن 700 مىڭ ادام تۇراقتى تۇردە ءباس تىگۋمەن اينالىسادى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
وسى كورسەتكىشتەرگە سۇيەنسەك، ەلدەگى ەرەسەكتەردىڭ 15-20 پايىزى بۋكمەكەرلىك ويىن وينايدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، تۇركىستان وبلىسىندا 166 ميلليون تەڭگە قارىزى بار 21 بورىشكەر قۇمار ويىنعا اقشا سالعان.