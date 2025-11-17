قازاقستاندىق ونكولوگتار وبىردى اداپتيۆتى تەراپيامەن ەمدەۋ ءۇشىن ج ي ەنگىزدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق عىلىمي ونكولوگيالىق ورتالىقتا الەمدەگى جالعىز تەحنولوگيا - جاساندى ينتەللەكت پايدالانىلاتىن ساۋلەلىك تەراپيا قولدانىلادى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جاڭا ادىستەمە ەمدەۋ شارالارىن پاتسيەنتتىڭ اعزاسىنداعى جەكە وزگەرىستەرگە كۇندەلىكتى بەيىمدەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، ساۋلەمەن اتۋدىڭ دالدىگىن ەداۋىر جاقسارتىپ، جاناما اسەر ءقاۋپىن ازايتادى. بۇل تۋرالى ورتالىقتىڭ مەديتسينالىق فيزيكا ءبولىمىنىڭ باستىعى قايىرگەلدى داتبايەۆ ايتتى.
- ەمدەۋ كەزىندە ىسىكتەردىڭ مولشەرى كۇرت وزگەرۋى مۇمكىن، ال قۋىق نەمەسە ىشەك سياقتى كىشى جامباس مۇشەلەرى كۇن سايىن كولەمىن وزگەرتىپ وتىرادى. ولاردى بىردەي قالىپتا ۇستاپ تۇرۋ مۇمكىن ەمەس. سوعان سايكەس، ءبىز 2025 -جىلدىڭ ناۋرىزىنان بەرى ءاداپتيۆتى ساۋلەلىك تەراپيا ءتاسىلىن قولدانىپ كەلەمىز. بۇگىندە 80 نەن استام ناۋقاس ەم الدى. ناتيجەسىنە مەديتسينالىق پەرسونال دا، تەحنيكالىق پەرسونال دا وتە ريزامىز، - دەپ اتاپ ءوتتى قايىرگەلدى داتبايەۆ.
وسىدان بۇرىن پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ۇلتتىق عىلىمي ونكولوگيا ورتالىعى (ۇ ع و و) مەن Nazarbayev University بيومەديتسينالىق زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ قىزمەتىمەن تانىسقانىن جازعان ەدىك.