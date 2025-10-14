قازاقستاندىق كوللەدجدە جاساندى ينتەللەكت زەرتحاناسى اشىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق كوللەدجدەر مەن قىتايدىڭ Zhejiang College of Security Technology وقۋ ورنى ماڭىزدى ستراتەگيالىق كەزدەسۋ وتكىزدى. تالدىقورعان جوعارى پوليتەحنيكالىق كوللەدجىندە جاساندى ينتەللەكت (AI) زەرتحانالارىن اشۋ جانە جاڭا «جاساندى ينتەللەكت» ماماندىعىن ەنگىزۋ تۋرالى ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزىلدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار سيفرلىق ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ، زاماناۋي تەحنولوگيالار بويىنشا تاجىريبە الماسۋ جانە بىرلەسكەن جوبالاردى دامىتۋ باعىتتارىن تالقىلادى.
- بۇل ىنتىماقتاستىقتار اياسىندا اكادەميالىق ۇتقىرلىق باعدارلامالارى ىسكە قوسىلىپ، ستۋدەنتتەر مەن وقىتۋشىلاردىڭ تاجىريبەدەن ءوتۋى مەن الماسۋ مۇمكىندىكتەرى كەڭەيتىلەدى. سونىمەن قاتار بىرلەسكەن ءبىلىم بەرۋ جانە عىلىمي جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەيدى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى اقزيرا قاسىموۆا.
وقىتۋشىلاردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋعا، جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى قۇزىرەتتەردى دامىتۋعا جانە حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ ستاندارتتارىن ەنگىزۋگە ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى. بۇل ارىپتەستىك قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ءبىلىم بەرۋ بايلانىستارىن نىعايتىپ، ەكى ەلدىڭ ستۋدەنتتەرى ءۇشىن جاڭا كاسىبي جانە وقۋ مۇمكىندىكتەرىن اشادى.
ايتا كەتەلىك Coursera پلاتفورماسى 200 مىڭعا جۋىق قازاقستاندىق ستۋدەنتكە سەرتيفيكات تابىستاعان.