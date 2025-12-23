قازاقستاندىق كاراتەشى ءمولدىر جاڭبىرباي الەمدىك رەيتينگىدە كوش باستادى
استانا. KAZINFORM - ءمولدىر جاڭبىرباي كاراتەشىلەر اراسىنداعى الەمدىك رەيتينگىدە ءوز ديۆيزيونىنداعى كوشباسشىلىق ورنىن ساقتاپ قالدى.
2023 -جىلى الەم چەمپيونى بولعان قازاقستاندىق سپورتشى 50 كەلى سالماق دارەجەسى بويىنشا الەمدىك رەيتينگىدە ءبىرىنشى ورىندا كەلەدى.
ءمولدىر جاڭبىرباي 1997 -جىلى قىزىلوردا قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. الەم چەمپيونى اتاعىنان بولەك ول 2021 -جىلى كۋميتەدەن ازيا چەمپيونى اتانسا، سول جىلى كوماندالىق كۋميتەدەن قولا جۇلدەگە يە بولدى. ال 2023 -جىلى كۋميتەدەن ازيا چەمپيوناتىندا كۇمىس جۇلدەگە قول سوزدى.
ايتا كەتسەك، ءمولدىر بيىل ءساۋىر ايىندا مىسىر استاناسى كايرداعى پرەمەر-ليگا تۋرنيرىندە ۇزدىك شىقتى. وسىلايشا وتانداسىمىز قاتارىنان ءۇشىنشى پرەمەر-ليگا جارىسىندا جۇلدە الدى. بۇعان دەيىن ول پاريجدە قولا، حاڭجوۋدا كۇمىس جۇلدەگەر بولعان ەدى.
سونداي-اق 2025 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى سوفيا بەرۋلتسيەۆا رەيتينگىدە 68 كەلىدەن جوعارى سالماقتا ەكىنشى ورىنعا تۇراقتادى. الەم چەمپيوناتىنىڭ قولا جۇلدەگەرى بولعان قازاقستاندىق تاعى ءبىر كاراتەشى اسەل قاناي 61 كەلىدە ەكىنشى ورىنعا جايعاستى.