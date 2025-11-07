قازاقستاندىق ج و و-لار جاساندى ينتەللەكتتە ءبىلىم بەرۋ پلاتفورماسىنا قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - ۆاشينگتون قالاسىندا وتكەن C5+1 بيزنەس-فورۋمى اياسىندا ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى، جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى، OpenAI ،Inc. جانە Freedom Holding Corp. اراسىندا ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى حابارلادى.
قۇجاتتىڭ ماقساتى - ءبىلىم بەرۋ، تسيفرلىق ترانسفورماتسيا جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن قازاقستاننىڭ جوعارى، تەحنيكالىق جانە كاسىبي ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە ەنگىزۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ.
كەلىسىمنىڭ باستى ماقساتى - جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندەگى ءبىلىم بەرۋ قۇرالدارىن كەڭ كولەمدە ەنگىزۋ ءۇشىن جاعداي جاساۋ، ستۋدەنتتەردىڭ، وقىتۋشىلار مەن باسقارۋشى كادرلاردىڭ سيفرلىق جانە ج ي داعدىلارىن دامىتۋ، سونداي-اق زاماناۋي تەحنولوگيالار نەگىزىندە كوپ ءتىلدى جانە قازاق ءتىلدى كونتەنت(مازمۇن، ورتا) قالىپتاستىرۋ.
ىنتىماقتاستىق اياسىندا ەلدەگى جوعارى وقۋ ورىندارى مەن كوللەدجدەردى OpenAI كومپانياسىنىڭ ChatGPT Edu ءبىلىم بەرۋ پلاتفورماسىنا قوسۋ بويىنشا پيلوتتىق جوبانى ىسكە قوسۋ قاراستىرىلعان. پلاتفورماعا وقىتۋشىلار، ستۋدەنتتەر جانە اكىمشىلىك قىزمەتكەرلەر قول جەتكىزە الادى. بۇل ج ي تەحنولوگيالاردى وقۋ، عىلىمي جانە اكىمشىلىك قىزمەتتە ءتيىمدى پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ قاتىسۋىن ۇيلەستىرەدى جانە ج ي قۇرالدارىن ءبىلىم بەرۋ ۇدەرىستەرىنە ەنگىزۋ جۇمىستارىن سيفرلاندىرۋ جانە جوعارى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ۇلتتىق ساياساتقا سايكەستەندىرە وتىرىپ جۇزەگە اسىرادى. ال جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى ورتا، تەحنيكالىق جانە كاسىبي ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىمەن ءوزارا ءىس-قيمىلدى قامتاماسىز ەتىپ، جوبانى AI- Sana باعدارلاماسى اياسىندا ۇيلەستىرەتىن بولادى.
OpenAI كومپانياسى تەحنولوگيالىق ارىپتەس رەتىندە ChatGPT Edu ليتسەنزيالارىن جانە ادىستەمەلىك قولداۋ ۇسىنسا، Freedom Holding Corp. ليتسەنزيالاردى ساتىپ الۋعا قارجىلىق قولداۋ كورسەتىپ، باستامانىڭ ۇيىمداستىرۋشىلىق جاعىن قامتاماسىز ەتەدى.
ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك OpenAI كومپانياسىمەن جاسالعان كەلىسىمنىڭ ەلىمىزدەگى سيفرلىق ءبىلىم بەرۋ مەن يننوۆاتسيالاردى دامىتۋداعى ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
- OpenAI كومپانياسىمەن كەلىسىمگە قول قويۋ - قازاقستاننىڭ جوعارى ءبىلىم جۇيەسىن تۇرلەندىرۋ جولىنداعى جاڭا مۇمكىندىك. ChatGPT Education ينتەللەكتۋالدى ءبىلىم بەرۋ پلاتفورماسىن ەنگىزۋ وقۋ ساپاسىن ارتتىرىپ، زاماناۋي سيفرلىق قۇرالدارعا قولجەتىمدىلىكتى كەڭەيتەدى جانە قازاقستاننىڭ ورتالىق ازياداعى ايماقتىق عىلىمي-ءبىلىم بەرۋ جانە يننوۆاتسيالىق ورتالىق رەتىندەگى ورنىن نىعايتادى، - دەدى مينيستر.
ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى بۇل ارىپتەستىكتىڭ ەل ءۇشىن ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
- OpenAI جانە Freedom Holding Corp. كومپانيالارىمەن ىنتىماقتاستىق - ۇلتتىق AI- ەكوجۇيەسىن دامىتۋداعى ماڭىزدى قادام. ءبىز ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا جاساندى ينتەللەكتىنى ءتيىمدى پايدالانۋ ارقىلى قازاقستاننىڭ سيفرلىق داۋىردەگى باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا جاعداي جاساپ وتىرمىز، - دەدى مينيستر.
مەموراندۋمدى ىسكە اسىرۋ زاماناۋي، تەحنولوگيالىق ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام بولماق.
ايتا كەتەيىك، پارلامەنت جاساندى ينتەللەكت تۋرالى زاڭ قابىلدادى.