قازاقستاندىق ديزاينەرلەر دجەي لونىڭ ساحنالىق كوستيۋمدەرىن دايىندادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق برەند دجەي لو مەن ونىڭ كومانداسىنىڭ كوستيۋمدەرىن دايىندادى. الەمدىك جۇلدىزبەن جۇمىس ىستەۋ قانشالىقتى قيىن؟ شەتەلدىك ونەرپازدار قازاقستاندىق مامانداردىڭ جۇمىسىنا قانداي باعا بەردى؟
Jibek Joly ارناسىنىڭ «بۇگىن LIV» باعدارلاماسىنا قوناق بولعان وتاندىق ديزاينەرلەر جاۋاپ بەردى.
- كونسەرتتى ۇيىمداستىرۋشىلار دجەي لو كومانداسىمەن جۇمىس ىستەۋ ءۇشىن بىزگە ۇسىنىس جاسادى. ارينە، بۇل - ۇلكەن مارتەبە. سوندىقتان بىردەن كەلىستىك، - دەيدى زيادا بەكباسوۆا.
كاسىبيلىگىنە كوز جەتكىزگەن سوڭ جۇلدىزدىڭ كومانداسى دجەي لونىڭ كوستيۋمدەرىن دە قايتا قالىپقا كەلتىرۋ ءۇشىن قازاقستاندىق ماماندارعا سەنىپ تاپسىرىپتى.
- بارلىق وبرازدى تولىقتاي دايىندادىق. بيشىلەر، لايۆ-بەند، بەك-ۆوكالدا جۇمىس ىستەيتىن ارتىستەردىڭ ءارقايسىسىندا 5-6 كوستيۋمنەن بولدى. جۇلدىزدىڭ كومانداسى شەبەرلىگىمىزگە كوز جەتكىزگەن سوڭ، دجەي لو كيەتىن كوستيۋمدەرىنىڭ ءوزىن رەستاۆراتسيالاۋعا بەردى. اسقار ەسىمدى باس شەبەرىمىز بار. ول ءوز قولىمەن كوستيۋمدەردىڭ تاستارىن تولىقتىرىپ، تىگىپ شىقتى، - دەيدى ستۋديا قوناعى.
كوستيۋمەرلەر الەمدىك دەڭگەيدەگى ونەرپازبەن جۇمىس ىستەۋ ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىكتى تالاپ ەتكەنىن دە جاسىرمادى.
- وتاندىق جۇلدىزداردىڭ كونسەرتىندە كوپ دەگەندە 10 شاقتى كوستيۋم عانا بولادى عوي. ال دجەي لو كومانداسىندا بارلىق كيىمىنەن باستاپ، ءتىپتى شۇلىقتارىنا دەيىن يەسىنىڭ اتى جازىلىپ تۇرادى. ءار كيىمنىڭ قاي جەردە تۇرۋ كەرەكتىگى ناقتى بەكىتىلگەن. ءبىز كيىمدەردى سەكتور- سەكتورعا ءبولىپ، ولاردىڭ تالابىنا ساي ورنالاستىردىق. سوسىن باس كوستيۋمەر ءبارىن جەكە-جەكە تەكسەرىپ، قاراپ شىققان سوڭ عانا قابىلداپ الدى، - دەيدى التىناي راكيشيەۆا.
دجەي لونىڭ كومانداسى قازاقستاندىق مامانداردىڭ جۇمىسىنا ءدان ريزا بولعان كورىنەدى.
- اعىلشىن تىلىندە ەركىن سويلەگەندىكتەن، كوماندامەن بايلانىس ورناتۋ جەڭىل بولدى. ولار جۇمىسىمىزعا ريزا بولىپ، ءبىزدى ساحنا ارتىنا ارنايى شاقىردى. سول جەردە تۇرىپ كونسەرتتى تاماشالادىق. بۇعان دەيىن باسقا ەشقانداي كونسەرتتە مۇنداي ەركىندىك بەرىلىپ، ديزاينەرلەر مەن كوستيۋمەرلەر كەشتى بىرگە تاماشالاماعانىن ايتتى. بىزگە ارنايى بىلەزىك تاعىلدى، - دەيدى ستيليست-كوستيۋمەرلەر.
ديزاينەرلەرگە دجەي لونىڭ كونسەرتتىك تۋرىنا ارنالعان ونىمدەردى تىگۋدى دە ۇسىنىپتى.
- دجەي لونىڭ كونسەرتتىك تۋرى اياسىندا بىزگە وسى تۋرعا ارنالعان مەرچ ونىمدەرىن جاساپ شىعارۋ ۇسىنىلدى. ءبىراق، وكىنىشكە قاراي، ۋاقىت تىم قىسقا بولدى. سول سەبەپتى بۇل ۇسىنىستان باس تارتتىق. سەبەبى، ساپالى ءارى ەرەكشە ءونىمدى از ۋاقىتتا جاساپ شىعارۋ مۇمكىن ەمەس. ال ءبىزدىڭ باستى ماقساتىمىز - ءار ءونىمىمىزدى ساپالى ءارى ءمىنسىز ەتىپ شىعارۋ، - دەيدى زيادا بەكباسوۆا.
ەسكە سالا كەتەيىك، بىرنەشە كۇن بۇرىن ەلوردادا دجەنيفەر لوپەستىڭ كونسەرتى وتكەن ەدى. ەندى الەمدىك مەگا-جۇلدىزدىڭ ونەرىن 10-تامىز كۇنى الماتىدا تاماشالاي الاسىزدار.
اۆتور
ارۋجان ماحمۋت