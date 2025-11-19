قازاقستاندىق ءانشى ALEM ازياداعى العاشقى ۆوكالدىق جوبا - Silk Way Star- دىڭ گراند- فينالىنا دايىندالىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاق ءانشىسى ALEM ازياداعى العاشقى ۆوكالدىق مەگا- جوبا Silk Way Star- دىڭ ۇزدىك جەتى فيناليست قاتارىنا ەندى. بۇل جوبا الەمنىڭ ءار تۇكپىرىنەن كەلگەن 12 ونەرپازدىڭ باسىن قوسىپ، ميلليونداعان كورەرمەن جينادى. گراند- فينال 22 -قاراشا كۇنى استانادا Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ تىكەلەي ەفيرىندە وتەدى.
ال قازاقستان، ازەربايجان، تاجىكستان، قىرعىزستان جانە موڭعوليادا پاراللەلدى كورسەتىلىمدەر وتەدى.
جوبا بارىسىندا ALEM قازاق حالىق اندەرىنەن باستاپ ەكسپەريمەنتالدى روكقا دەيىنگى مۋزىكالىق جانرلاردا دياپازونىنىڭ كەڭدىگىن كورسەتتى. ءاربىر ەپيزودتا ءانشى كوستيۋم، جارىقتاندىرۋ، حورەوگرافيا جانە دراماتۋرگيا جاعىن مۇقيات ويلاستىرىپ، جارقىن ساحنالىق وبرازدار جاساي ءبىلدى.
توعىزىنشى ەپيزودتا ALEM قازاقستاندىق 6ELLUCCI توبىمەن بىرگە دۋەت ورىنداپ، حالىقارالىق قازىلار القاسىنىڭ جوعارى باعاسىنا يە بولدى. وندا ءانشى روك ستيلىندەگى كۇردەلى «Qara» كومپوزيتسياسىن ورىندادى.
سەگىزىنشى ەپيزودتا ءارتىس دەكوراتسيالار مەن حورەوگرافيا ارقىلى شاعىن قويىلىم تۇرىندە قۇرىلعان «I Wanna Be Your Slave» ءانىن ۇسىندى.
جەتىنشى ەپيزودتا قاتىسۋشىلار قازاق حالىق اندەرىن ورىنداعان كەزدە، ALEM ۇلتتىق مۇرامىزدىڭ زاماناۋي تۇسىندىرمەسى تۇرىندەگى «بولساڭشى انگە قۇمار-اي» حالىق ءانىن ورىندادى. التىنشى ەپيزودتا ءانشى «Too Sweet» ءانىن ايەلىنە ارنادى، بۇل ونى ماۋسىمنىڭ ەڭ اسەرلى قويىلىمدارىنىڭ بىرىنە اينالدىردى.
باسقا دا كورنەكتى قويىلىمداردىڭ قاتارىندا ءۇشىنشى ەپيزودتاعى قازاقتىڭ حيت ءانى «قايدا» ءانىنىڭ ينتەرپرەتاتسياسى، شوۋدىڭ ءتورتىنشى كەزەڭىندەگى
«Come Back Home»ءانىنىڭ شەت تىلىندەگى نۇسقاسى جانە ەكىنشى ەپيزودتاعى جىگەرلى «Take On Me» كومپوزيتسياسى بولدى. جوبانىڭ العاشقى ەپيزودى ءتۇپنۇسقا اندەرگە ارنالدى. وندا ALEM قازاقستاندىق كورەرمەندەرگە تانىمال جانە قازىردىڭ وزىندە سۇيىكتى «كۇيىم» كومپوزيتسياسىن ۇسىندى.
قازاقستاندىق قاتىسۋشىنىڭ ساحنادا ونەر كورسەتۋى جوبا بويى قازىلار القاسى مەن كورەرمەندەردىڭ نازارىن اۋداردى. ونىڭ ءاربىر ءنومىرى كوستيۋم مەن جارىقتاندىرۋدان باستاپ حورەوگرافيا مەن دەكوراتسياعا دەيىنگى تۇتاس ۆيزۋالدى تۇجىرىمداما رەتىندە جاسالعان. ءانشى ساحنادا تولىق وقيعالاردى بايانداي الدى، ءار ءسات مۇقيات قاراستىرىلعان. ونىڭ ونەر كورسەتۋلەرى قاتاڭ مينيماليزم مەن باتىل ەكسپەريمەنتتەر اراسىندا كەزەكتەسىپ وتىردى، ءبىراق تۇراقتىلىق ساقتالدى.
ايتا كەتەيىك، Silk Way Star جوباسىنىڭ گراند- فينالىنا كەلەسى ارتىستەر شىقتى:
- ALEM (قازاقستان)؛
- يازمين ازيز (مالايزيا)؛
- اۆتانديل ابەسلاميدزە (گرۋزيا)؛
- ميشەل دجوزەف (موڭعوليا)؛
- چجان حە سيۋان (قىتاي)؛
- سارو گيەۆورگيان (ارمەنيا)؛
- مادينابونۋ ادىلوۆا (وزبەكستان).
جەڭىمپاز ارالاس جۇيە بويىنشا انىقتالادى: %50 قازىلار القاسى جانە %50 ونلاين كورەرمەندەردىڭ داۋىس بەرۋى ارقىلى. ءسىز دە سۇيىكتى قاتىسۋشىڭىزدى silkwaystar.org سايتىندا قولداي الاسىز.
«Silk Way Star» جوباسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى مەن China Media Group (CMG) اراسىنداعى كەلىسىم اياسىندا جۇزەگە اسىرىلدى.