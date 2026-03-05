قازاقستاندىق عالىمدار يممۋنيتەتتى نىعايتاتىن بيولوگيالىق قوسپا ازىرلەپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - «قازاق قايتا وڭدەۋ جانە تاعام ونەركاسىپتەرى عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ» عالىمدارى يممۋنومودۋلياتسيالىق باعىتتاعى جاڭا وتاندىق بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپانى (ب ب ق) ازىرلەۋ ۇستىندە.
ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، جوبا فۋنكسيونالدى تاعام ونىمدەرىنە سۇرانىستىڭ ارتۋىنا جاۋاپ بەرەدى جانە يممۋندىق جۇيەنى قولداۋعا، سونداي-اق كومىرسۋ الماسۋىنىڭ كورسەتكىشتەرىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان.
جاڭا ب ب ق تەك تابيعي وسىمدىك تەكتەس شيكىزات نەگىزىندە جاسالىپ جاتىر.
ءونىمنىڭ قۇرامىنا عىلىمي تۇرعىدان نەگىزدەلگەن قاسيەتتەرى بار توپينامبۋر - ينۋليننىڭ تابيعي كوزى، ونگەن سۇلى مەن ارپا - β- گليۋكاندار مەن دارۋمەندەرگە باي، ميا تامىرى - قابىنۋعا قارسى الەۋەتتى قوسپالار ەنگىزىلگەن.
ينگرەديەنتتەردىڭ بۇل ۇيلەسىمى راتسيونداعى كوكونىس پەن جەمىس-جيدەك تاپشىلىعىن ءىشىنارا تولىقتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونداي-اق اعزانى ماكرو جانە ميكروەلەمەنتتەرمەن (كالتسي، ماگني، كالي، تەمىر، مىرىش) ءارى الماستىرىلاتىن جانە الماستىرىلمايتىن امينقىشقىلدارىمەن قامتاماسىز ەتەدى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، ب ب ق يممۋنيتەتتى جۇمساق تۇردە مودۋلياتسيالاۋ جانە اعزانىڭ قورعانىس كۇشىن نىعايتۋ، كومىرسۋ الماسۋىن قولداۋ، بۇل ءونىمدى قانت ديابەتى جانە مەتابوليزم بۇزىلىستارى كەزىندە وزەكتى ەتۋ، پرەبيوتيكتەردىڭ جوعارى مولشەرى ەسەبىنەن ىشەك ميكروفلوراسىن قالىپقا كەلتىرۋ سياقتى ءبىرقاتار ماسەلەنى ءبىر ۋاقىتتا شەشەدى.
جوبانىڭ ەرەكشەلىكتەرىنىڭ ءبىرى - قولدانۋ اياسىنىڭ امبەباپتىعى. عالىمدار كاپسۋلا تۇرىندە قابىلداۋ ءۇشىن كۇنىنە 3 كاپسۋلا وڭتايلى دوزا دەپ ەسەپتەيدى. ول ينۋليننىڭ تاۋلىكتىك قاجەتتىلىگىنىڭ %3,2- ىن قامتاماسىز ەتەدى.
قازىرگى تاڭدا جاڭا ب ب ق ۇلگىلەرى زەرتحانالىق سىناقتاردىڭ نەگىزگى كەزەڭدەرىنەن ءوتتى. اتاپ ايتقاندا، فيزيكا-حيميالىق تالداۋ ىلعالدىلىق، فەرمەنتتەر بەلسەندىلىگى كورسەتكىشتەرىنىڭ نورماتيۆتەرگە سايكەستىگىن جانە ينۋلين مولشەرىنىڭ تۇراقتىلىعىن راستادى. سونىمەن قاتار ميكروبيولوگيالىق باقىلاۋ ءونىمنىڭ ءقاۋىپسىز ەكەنىن جانە پاتوگەندى ميكروورگانيزمدەردىڭ جوقتىعىن دالەلدەدى.
بيىل عىلىمي-زەرتتەۋ جۇمىستارىنىڭ قورىتىندى كەزەڭى. كەلەسى جىلى جوبا اۋقىمدىلىعىن ارتتىرىپ، نارىققا شىعارۋ جانە ونەركاسىپتىك ءوندىرىستى ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر. بولاشاقتا جاڭا ب ب ق جانە ونىڭ قوسىلعان فۋنكسيونالدى تاعام ونىمدەرى ەلىمىزدىڭ ءدارىحانالارى مەن پايدالى تاعام دۇكەندەرىندە قولجەتىمدى بولادى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
وسىعان دەيىن عالىمداردىڭ اۋىل شارۋاشىلىعىنا ارنالعان جاڭا بيوتىڭايتقىش تەحنولوگياسىن ۇسىنعانى تۋرالى جازدىق.