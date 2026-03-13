قازاقستاندىق عالىمدار ەنەرگيا جيناقتاۋعا ارنالعان جاڭا نانوماتەريالدى زەرتتەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق عالىمدار جاڭا بۋىنداعى ەنەرگيا جيناقتاۋعا ارنالعان MXene نانوماتەريالدارىن زەرتتەپ جاتىر. بۇل تۋرالى عىلىم كوميتەتى حابارلادى.
قازاقستاندىق عالىمدار ەلەكتر ەنەرگياسىن جيناقتاۋعا ارنالعان قۇرىلعىلاردا قولدانۋعا پەرسپەكتيۆالى نەگىز رەتىندە قاراستىرىلاتىن، ەلەكتروتكىزگىشتىگى جوعارى موديفيكاتسيالانعان ەكى ولشەمدى MXene نانوماتەريالدارىنا ءبىرقاتار زەرتتەۋ مەن سىناق جۇمىستارىن جۇرگىزدى.
Satbayev University زەرتتەۋشىلەرى MXene-ماتەريالدارىن الۋدىڭ جاڭا ادىستەرىن سىناقتان وتكىزىپ، سونداي-اق ولاردى كرەمني مەن بەلسەندىرىلگەن كومىردى قولدانۋ ارقىلى موديفيكاتسيالاۋ تاسىلدەرىن زەرتتەدى. جۇمىس بارىسىندا الىنعان كومپوزيتتىك ماتەريالداردىڭ ەلەكتروحيميالىق سيپاتتامالارى زەردەلەنىپ، ولاردىڭ تيىمدىلىگىنە سالىستىرمالى تالداۋ جاسالدى.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى ازىرلەنگەن كومپوزيتتىك ماتەريالدىڭ ءداستۇرلى بەلسەندىرىلگەن كومىرمەن سالىستىرعاندا مەنشىكتى سىيىمدىلىعى جوعارى ەكەنىن كورسەتتى. جوبا جەتەكشىسى، PhD قاليجان شاكەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، الىنعان ناتيجەلەر ەنەرگيانى ساقتاۋعا ارنالعان ەلەكتروحيميالىق قۇرىلعىلاردىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشادى.
- ءبىزدىڭ ازىرلەمەمىز جاڭا بۋىنداعى ەنەرگيا جيناقتاۋ جۇيەلەرىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتۋى مۇمكىن، - دەدى ول.
جوبا اياسىندا عالىمدار ماتەريالدىڭ ەكسپەريمەنتتىك ۇلگىسىن جاساپ، ول زەرتحانالىق سىناقتاردان ءوتتى. عىلىمي-زەرتتەۋ جۇمىستارىنا ۋنيۆەرسيتەتتىڭ ماگيسترانتتارى مەن دوكتورانتتارى بەلسەندى تۇردە قاتىسۋدا.
قازىرگى ۋاقىتتا جوبا باعدارلامالىق قارجىلاندىرۋ اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. كەلەسى كەزەڭدە اۋقىمدى سىناقتار وتكىزۋ جانە ازىرلەنگەن تەحنولوگيانى پراكتيكالىق قولدانىسقا ەنگىزۋ باعىتىنداعى جۇمىستار جالعاسادى.
ايتا كەتەلىك قازاقستاندىق عالىمدار مەحانيكالىق تەربەلىستەردى ەنەرگياعا اينالدىراتىن قۇرىلعى ازىرلەگەن ەدى.